Thanh Hóa sẽ lắp 1.100 camera AI giám sát an ninh, giao thông ở 12 xã, phường trung tâm 10/12/2025 16:06

(PLO) – Thanh Hoá sẽ lắp 1.100 camera AI giám sát an ninh, giao thông tại 12 xã, phường trung tâm, trọng điểm; khoảng 1.000 camera hiện hữu đạt chuẩn cũng sẽ được tích hợp vào hệ thống dùng chung.

Chiều 10-12, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hoá cho biết vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tích hợp hệ thống camera và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo đó, dự án do Công an tỉnh Thanh Hoá làm chủ đầu tư, hướng đến xây dựng một hệ thống kiểm soát an ninh hiện đại, đồng bộ; phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và hỗ trợ lực lượng chức năng xử lý vi phạm, góp phần hình thành đô thị thông minh.

Dự án sẽ lắp đặt khoảng 1.100 camera AI tại 12 xã, phường trung tâm, trọng điểm về chính trị, kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng. Bên cạnh đó, khoảng 1.000 camera hiện hữu đạt chuẩn sẽ được tích hợp vào hệ thống dùng chung.

Từ ngày 14-11 đến nay, hệ thống camera AI phát hiện nhiều lỗi vi phạm của người tham gia giao thông. Ảnh: CATH cung cấp

Dữ liệu từ các camera được phân tích bằng công nghệ AI, kết nối trực tiếp với Trung tâm giám sát của Công an tỉnh, công an xã/phường và hệ thống IOC tại phường Hạc Thành và phường Sầm Sơn. Dự án cũng trang bị thêm thiết bị giám sát cho các phòng trực ban tại cơ sở.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 170 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 50 tỉ đồng, phần còn lại do tỉnh bố trí. Hiện hệ thống đang vận hành thử và từ ngày 14-11 đã ghi nhận, phát hiện nhiều lỗi vi phạm giao thông của người dân. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025 – 2026.

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện đúng quy định. Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ trong quá trình triển khai.