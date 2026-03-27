Thanh niên say xỉn lái xe tông tử vong cụ bà 85 tuổi đang đi bộ qua đường 27/03/2026 18:20

(PLO)- Điều khiển xe máy trong tình trạng say xỉn, thiếu quan sát và đi sai phần đường, nam thanh niên đã tông tử vong cụ bà 85 tuổi đang đi bộ qua đường.

Ngày 27-3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Kim Tuấn (25 tuổi, ngụ xã Quảng Điền) để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Nguyễn Kim Tuấn bị khởi tố sau vụ tai nạn giao thông khiến cụ bà tử vong.

​Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 14-2, Nguyễn Kim Tuấn điều khiển mô tô chở theo một thanh niên lưu thông trên Tỉnh lộ 8 theo hướng từ phường Kim Trà đi cầu Niêm Phò.

Khi đến khu vực cổng chào thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Điền, Tuấn điều khiển xe rẽ trái vào đường bê tông hướng về thôn Phò Nam A nhưng không giảm tốc độ, thiếu quan sát và đi không đúng phần đường.

Trong quá trình chuyển hướng, mô tô đã va chạm với một phụ nữ (85 tuổi, ngụ thôn Niêm Phò) đang đi bộ qua đường.

​Vụ tai nạn khiến nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế xã Quảng Điền nhưng đã tử vong sau đó. Nguyễn Kim Tuấn bị gãy xương đòn phải, chấn thương vùng trán. Phương tiện liên quan bị hư hỏng.

​Kết quả điều tra xác định, tại thời điểm xảy ra tai nạn, Nguyễn Kim Tuấn có nồng độ cồn trong máu ở mức 139,88 mg/100 ml máu.

Ngoài ra, nam thanh niên này còn vi phạm các quy định về an toàn giao thông như không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không chấp hành đúng phần đường, làn đường khi tham gia giao thông.

​Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Kim Tuấn đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm b, khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự, thuộc trường hợp rất nghiêm trọng.