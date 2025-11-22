Thanh niên TP.HCM đồng hành với học sinh biên giới Tây Ninh 22/11/2025 17:09

(PLO)- Chương trình “Hành trình đồng hành với học sinh biên giới” tại Đồn Biên phòng Sông Trăng tạo sân chơi sôi nổi và nhiều phần quà thiết thực cho thiếu nhi.

Sáng 22-11, tại Đồn Biên phòng Sông Trăng (ấp Sông Trăng, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh), Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM phối hợp Đồn Biên phòng Sông Trăng tổ chức chương trình “Hành trình đồng hành với học sinh biên giới” trong khuôn khổ Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025–2030”. Hoạt động thu hút đông đảo thiếu nhi và người dân địa phương tham gia.

Các em học sinh trường tiểu học Hưng Điền thích thú khi tham gia hoạt động trò chơi.

Ngay từ 9 giờ, sân đơn vị đã trở thành không gian sinh hoạt sôi nổi với 10 trò chơi dân gian quen thuộc như ô ăn quan, nhảy dây, bịt mắt đập heo, ném bóng, ném vòng, nhảy sạp… Những tiếng cười rộn ràng tạo nên bầu không khí gắn kết, giúp các em nhỏ có thêm trải nghiệm vui tươi sau giờ học.

Các em học sinh say mê học viết chữ thư pháp.

Ban tổ chức đã viết tặng 500 chữ thư pháp trong hoạt động chương trình.



Song song đó, không gian thư pháp thu hút đông đảo phụ huynh, chiến sĩ và học sinh. Tại đây, Ban tổ chức đã viết tặng 500 chữ thư pháp và 550 liễn thư pháp, mang thông điệp may mắn và ý nghĩa gửi đến người tham dự.

Trung tá Bùi Ngọc Thiệp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sông Trăng (xã Hưng Điền, Tây Ninh) cùng chị Huỳnh Bùi Huỳnh Kiều My, Phó Giám đốc Nhà văn hóa sinh viên TP.HCM trao tặng quà cho các em học sinh.

Chương trình vận động từ nhiều nguồn lực xã hội để trao 5.000 phần quà gồm balô, bút bi, vở, sữa, bánh kẹo và nước trái cây; 106 suất học bổng, cùng 1 ti vi, 5 tủ sách thanh thiếu nhi và 10 bộ vật dụng trò chơi nhằm phục vụ hoạt động sinh hoạt cho thiếu nhi tại đơn vị với tổng kinh phí 350 triệu đồng.

Chị Huỳnh Bùi Huỳnh Kiều My, Phó Giám đốc Nhà văn hóa sinh viên TP.HCM trao tặng quà cho các em tham gia hoạt động vui chơi trong chương trình.

Theo chị Huỳnh Bùi Huỳnh Kiều My, Phó Giám đốc Nhà văn hóa sinh viên TP.HCM, hành trình lần này không chỉ tiếp thêm niềm vui cho trẻ em vùng biên mà còn lan tỏa tinh thần xung kích, trách nhiệm cộng đồng của thanh niên thành phố.

Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh trao tặng 5 tủ sách thanh thiếu nhi cho 5 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn xã Hưng Điền.

Những phần quà và hoạt động thiết thực góp phần hỗ trợ đời sống học tập, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng biên phòng và người dân địa phương.

Các đại biểu tham gia tặng quà﻿ cho các em học sinh tại chương trình.

Chương trình là một trong những hoạt động trọng điểm được triển khai theo phân công của Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM, hướng đến mục tiêu đồng hành cùng thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030. Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần sẻ chia, hành trình kỳ vọng tiếp tục mang lại nhiều giá trị tốt đẹp trong thời gian tới.