Thanh niên từ Hà Nội vào Đắk Lắk trộm cắp tài sản để chơi game 24/05/2025 10:47

Ngày 24-5, thông tin từ Công an phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết công an phường vừa bắt giữ nam thanh niên trộm cắp tài sản đem bán để chơi game.

Đặng Minh Lợi tại cơ quan công an và thời điểm trộm cắp tài sản (ô màu đỏ). Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, chiều 17-5, Công an phường Tân An nhận được đơn trình báo của anh Phạm Ngọc P (ngụ xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) về việc bị kẻ gian lấy trộm một xe máy, trị giá khoảng 13 triệu đồng. Thời điểm này, anh P đang để xe tại địa chỉ số 38 Lý Chính Thắng, phường Tân An.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân An tiến hành xác minh và đến 20h00’ cùng ngày đã tạm giữ Đặng Minh Lợi (21 tuổi, ngụ quận Long Biên, TP Hà Nội)- nghi phạm trộm xe máy của anh P.

Phương tiện do Đặng Minh Lợi trộm cắp. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, Đặng Minh Lợi khai đã đem chiếc xe máy trộm của anh P đến một tiệm cầm đồ ở TP Buôn Ma Thuột để cầm cố. Tại đây, Lợi mượn điện thoại của chủ tiệm cầm đồ để gọi điện và Lợi dụng chủ tiệm sơ hở Lợi cầm điện thoại bỏ chạy, để lại chiếc xe máy của anh P.

Chiếc điện thoại do Đặng Minh Lợi trộm cắp. Ảnh: CA

Chưa hết, Đặng Minh Lợi còn khai nhận thêm, trong tháng 4-2025, Lợi trộm cắp bốn máy điều hòa nhiệt độ và một ti vi tại nhà chị Trịnh Thị H (ngụ phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột). Ngày 17-5, Lợi tiếp tục lấy trộm một điện thoại di động nhãn hiệu Apple của anh TBO và anh VVB.

Toàn bộ tài sản trộm cắp được Lợi đã đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và để chơi game.

Công an phường Tân An đã thu giữ các tang vật liên quan đồng thời chuyển vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xử lý theo quy định.