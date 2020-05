Ông Park sợ ‘gãy’ tiền đạo

Thiết kế cầu thủ ngoại và tầm ảnh hưởng đến chất lượng nội binh Bóng đá VN từng tranh luận rất nhiều về việc bao nhiêu suất ngoại binh trong một đội bóng. Nhiều đội thường sắm cặp tiền đạo ngoại to và khỏe với chiến thuật đơn giản như có bóng cứ “cắc bùm” lên tuyến trên cho hai tiền đạo ngoại xoay xở. Với kiểu thiết kế này, Đồng Tháp từng rất thành công với bộ đôi Timothy - Samson làm mưa làm gió một thời. Tương tự, SL Nghệ An từng có cặp Inok Kyember - Iddi nổi đình nổi đám mùa bóng họ vô địch quốc gia. Việc đa phần các đội chú trọng thuê tiền đạo ngoại làm hụt hẫng trung phong nội nhưng ngược lại, các hậu vệ VN được thử thách và dày dạn lên rất nhiều. Chính HLV Park Hang-seo từng hưởng lợi với việc bố trí đội hình đội tuyển và cả U-23 thiên về khả năng phòng ngự. Trước đấy, các trung vệ VN rất sợ Tây nhưng nay thì hầu như ở đội nào cũng có các hậu vệ sẵn sàng đọ sức với Tây. Điển hình như Duy Mạnh hay Đình Trọng gần như chẳng ngán cầu thủ Tây nào. Việc HLV Park Hang-seo than thở chỉ là một phần mà bóng đá VN gặp khó trong thiết kế ngoại binh ở V-League. Việc muốn phát triển tiền đạo nội như ông Park nói phải nằm trong những quy hoạch về chiến lược, trong đó liên quan đến quy chế với các CLB. Đ.TR