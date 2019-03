Vùng Kashmir gây khó cho U-23 Việt Nam như thế nào?

Lâu nay, vùng đất Kashmir là nơi tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan, bao nhiêu con người, binh sĩ hai nước đã đổ máu, nhưng vì sao nó lại gây khó cho U-23 Việt Nam?



Ngôi vô địch bảng F khó thoát khỏi trưởng bảng, nhà vô địch U-23 châu Á- Uzbekistan

Pakistan rút lui khỏi bảng F, khiến bảng này chỉ còn ba đội làm cho AFC đã phải thay đổi toàn bộ việc xét các hiệu số phụ và xác định bốn (hoặc năm suất vé vớt) đi vòng chung kết U-23 châu Á.

Câu chuyện này đang được bàn cãi nhiều, bởi nó ảnh hưởng rất lớn đến suất đi tiếp của U-23 Việt Nam nếu chúng ta không đánh bại được Thái Lan, ở lượt cuối tối 26-3.

Tuy nhiên vì sao Pakistan lại rút lui và tại sao nó ảnh hưởng lớn đến số phận của U-23 Việt Nam?

Kết quả bốc thăm các bảng vòng loại U-23 châu Á đã có từ lâu song khi sắp khai mạc vòng loại thì Pakistan mới chính thức tuyên bố rút lui.



Trận U-23 Ấn Độ - U-23 Tajikistan

Pakistan rơi vào bảng F cùng Ấn Độ, Tajikistan và Uzbekistan, bảng này diễn ra ở TP Pakhtakhor của Uzbekistan. Khi “đụng” Ấn Độ trong bảng thì chưa hẳn Pakistan đã rút lui nhưng mâu thuẫn gần đây giữa hai quốc gia khiến Pakistan không muốn và dường như tự thân mình tẩy chay toàn bộ Ấn Độ để trả đũa.

Cách đây chừng một tháng, vụ nổ bom ở Kashmir khiến 40 người thuộc lực lượng bán vũ trang và nhân dân tự vệ của Ấn Độ chết. Phía Ấn Độ quy đây là do Pakistan gây ra vụ nổ này. Hành động trả đũa sau đó của Ấn Độ là không cấp thị thực cho đội tuyển bắn súng Pakistan vào Ấn Độ dự World Cup bắn súng, cũng xác định các suất đi Olympic Tokyo. Chưa hết World Cup bóng chày sắp tới đây ở Ấn Độ, Pakistan là đội tuyển rất mạnh cũng sẽ bỏ giải.

Trước tình hình như vậy Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã chính thức can thiệp vào Ấn Độ nhưng bất thành, cuối cùng IOC đã cắt toàn bộ các suất bắn súng của tuyển Ấn Độ tại Olympic 2020 ở Tokyo.

Nay Pakistan quyết tẩy chay lại Ấn Độ, giải nào, bảng nào, bất kỳ môn thể thao nào có Ấn Độ thì Pakistan không tham gia. Mâu thuẫn đã lên cao trào và các tổ chức thể thao đang bó tay không hóa giải được các sự kiện chính trị của hai quốc gia này.

Mâu thuẫn giữa Ấn Độ và Pakistan đã có từ lâu nhưng nó đã bị đẩy lên đỉnh điểm kể từ vụ nổ bom vừa qua.

Và mới đây nhất là động thái Pakistan lại trả đũa bằng việc không tham dự vòng loại U-23 châu Á do bảng F có đội U-23 Ấn Độ. Vì thế, đây là bảng đấu duy nhất trong số 11 bảng chỉ có 3 đội.

AFC buộc phải thay đổi cách tính xếp hạng các đội nhì bảng tranh suất vé vớt tham dự VCK U-23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Theo đó, khi so đọ chỉ số phụ thì không tính thành tích đối đầu với những đội cuối bảng. Chính vì lẽ đó, dù U-23 Việt Nam thắng Brunei đến 6-0 nhưng nhiều khả năng tỉ số này sẽ không được tính tới khi so sánh chỉ số phụ với các đội nhì bảng khác, trừ khi U-23 Brunei thắng U-23 Indonesia ở lượt cuối vòng bảng để vươn lên xếp thứ ba. Đây có thể nói là điều gần như không thể xảy ra khi Brunei quá yếu so với Indonesia.

Bước đầu U-23 Việt Nam đã gặp bất lợi với cách tính này. U-23 Việt Nam đang xếp tận thứ 10 trong số 11 đội nhì bảng ở các bảng đấu.

Vì thế, ở lượt trận cuối, U-23 Việt Nam chỉ còn cách đánh bại Thái Lan để tự định đoạt số phận của mình thay vì trông chờ vào may mắn từ 5 suất vé vớt dành cho đội nhì bảng xuất sắc.