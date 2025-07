Thời khắc lịch sử của bóng đá Indonesia sắp điểm 11/07/2025 14:08

(PLO)-Bóng đá Indonesia vào nhóm hạt giống chót (3) tại lễ bốc thăm vòng Play off tranh vé World Cup 2026.

Bóng đá Indonesia là đại diện duy nhất Đông Nam Á tiến vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026 rồi vào giai đoạn 4. LĐBĐ châu Á (AFC) vừa tiến hành phân nhóm hạt giống theo bảng xếp hạng mới nhất của FIFA để chia bảng tại giai đoạn 4 vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.

Theo đó, bóng đá Indonesia (118 FIFA) nằm ở nhóm hạt giống thấp nhất cùng Oman. Cũng cần nói thêm rằng, bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia đứng sau Thái Lan, Việt Nam.

Đội tuyển Indonesia như....nho còn xanh lắm.

Kết quả phân nhóm hạt giống của vòng Play off thứ nhất (tức giai đoạn 4) như sau:

Nhóm 1: Qatar (thứ hạng FIFA: 53), Saudi Arabia (58)

Nhóm 2: Iraq (59), UAE (66)

Nhóm 3: Oman (79), Indonesia (118).

Ngày 17-7, AFC tiến hành bốc thăm hai bảng đấu cho 6 đội xếp thứ 3 và 4 của ba bảng đấu giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026.

Ở vòng Play off thứ nhất, sáu đội sẽ chia làm hai bảng (mỗi bảng 3 đội) đá vòng tròn 1 lượt để chọn đội nhất bảng đi World Cup 2026 đá từ ngày 8 đến 14-10, hai đội làm chủ nhà mỗi bảng gồm Saudi Arabia và Qatar. Hai đội xếp nhì của mỗi bảng đá tiếp Play off lượt đi và về vào ngày 13 và 18- 11. Đội thắng chung cuộc sẽ đi tranh tiếp vòng Play off liên khu vực (giai đoạn 5) với những đội Bắc - Trung Mỹ - Caribe, Nam Mỹ, châu Đại dương...

Bóng đá Indonesia, lãnh đạo LĐBĐ Indonesia thậm chí đã nghĩ đến chuyện vào giai đoạn 5, tức đi tranh vé vớt liên khu vực. Càng vào sâu để tranh vé thì tình hình ngày một thách thức với bóng đá Indonesia và đội tuyển Indonesia.

Giới chuyên gia bóng đá Indonesia, lãnh đạo và cả HLV Patrick Kluivert cũng đã nhìn thấy quá thách thức đối với đội tuyển Indonesia ở vòng Play off thứ nhất này.

Đội tuyển Indonesia có thứ hạng FIFA thấp nhất lại đá với những đội toàn Trung Đông có thứ hạng cao hơn, đá hay hơn làm sao đứng trên Saudi Arabia hay (Qatar) để có vé đi World Cup 2026 mà không phải vào giai đoạn 5, tức tranh Play off liên khu vực.

HLV Shin Tae-yong cũng khuyên này thầy trò HLV Patrick Kluivert của đội tuyển Indonesia nên đến Trung Đông sớm để làm quen thời tiết, khí hậu nghiệt ngã, nếu không đội tuyển rất yếu vì thời tiết, mặt khác rất nhiều cầu thủ Indonesia đang chơi bóng ở những khu vực mát và lạnh.

Sắp tới Indonesia sẽ mời Lebanon và Kuwait đến đá giao hữu để toàn đội tuyển coi như “đối thủ giả định” ở vòng Play off.

Vòng Play off châu Á tập trung rất nhiều HLV nổi tiếng như Lopetegui của Qatar, Herve Renard của Saudi Arabia, Arnold Graham của Iraq, Patrick Kluivert của Indonesia...