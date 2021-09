Cần xếp bậc ưu tiên các ngành kinh tế khi bình thường mới Bình thường mới sẽ có sự tồn tại của SARS-CoV-2. Vì vậy, rất nhiều các quốc gia trên thế giới đã đưa ra những nguyên tắc chung để điều chỉnh hoạt động cho DN và hành vi của người lao động trong mọi trạng thái, từ an toàn đến nguy hiểm – khi cấp độ dịch bệnh gia tăng đến mức báo động đỏ. Theo đó, tất cả người lao động đến chủ DN phải chủ động 5K ở các không gian đông người, kín. Ngoài ra, tùy đặc thù của từng thành phố, khu vực mà họ có bảng ưu tiên về mức độ, quy mô hoạt động của các ngành kinh tế trong từng trạng thái. Có thể khái quát một số điểm chung: Thứ nhất, các dịch vụ thiết yếu, thức ăn, thực phẩm, chuỗi cung ứng, shipper thường không bị hạn chế hoặc rất hiếm khi bị hạn chế trong mọi trường hợp chính quyền buộc phải áp dụng giãn cách. Tất nhiên, họ phải hoạt động có điều kiện, như tuân thủ 5K, xét nghiệm định kỳ, tuân thủ quy trình khi bị nhiễm bệnh, ứng dụng công nghệ kiểm soát hành vi… Trong khi đó, các nhóm hoạt động sản xuất, công sở, trường học thì có thể giảm dần quy mô (cấp độ càng cao thì giảm quy mô người làm xuống càng thấp); các ngành, nghề chuyển sang làm việc tại nhà, các trường học dạy trực tuyến nếu tình hình dịch diễn biến phức tạp. Các cơ quan công sở, trường học cũng tính toán thiết kế lại không gian, môi trường làm việc để hạn chế tiếp xúc, ví dụ bố trí lại bàn ghế, bố cục chỗ ngồi, áp dụng công nghệ giảm làm việc bằng giấy,… Đối với các chương trình hội họp, lễ hội, tụ tập đông người thì nhà nước yêu cầu ban tổ chức phải lên các phương án đảm bảo phòng chống dịch bệnh trong những ngày tình hình an toàn, tức là tổ chức phải đi kèm các điều kiện phòng, chống dịch; khi tình hình dịch tăng cấp độ thì giảm quy mô người tham dự dần và cao nhất là nghiêm cấm tổ chức. Đối với các dịch vụ vui chơi, giải trí (karaoke, vũ trường, bar, games, cà phê…) thì trong điều kiện an toàn dịch bệnh sẽ được mở nhưng đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch; nhưng nhà nước sẽ giới hạn thời gian hoạt động theo cấp độ dịch và sẽ cấm khi tình hình dịch bệnh căng thẳng. TVN