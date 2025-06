Thời tiết khắc nghiệt đe dọa phá hỏng FIFA Club World Cup 25/06/2025 14:57

Các chuyên gia lo ngại thời tiết khắc nghiệt ở Mỹ đang gây nhiều khó khăn cho cuộc chơi lớn FIFA Club World Cup và cũng có thể xảy ra tại World Cup 2026 đồng tổ chức tại Mỹ, Canada, Mexico. Tiết trời nắng nóng khủng khiếp là mối đe dọa và thực sự ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn, sức khỏe cầu thủ, trải nghiệm của khán giả lẫn cả quy trình tổ chức thi đấu của FIFA.

Các đội bóng gặp khó

Hiện tại, khí hậu khắc nghiệt đang tấn công miền Đông nước Mỹ, khu vực có nhiều thành phố đăng cai FIFA Club World Cup và vòng chung kết World Cup 2026. Nhiệt độ nhiều nơi vượt ngưỡng 37 độ C cùng độ ẩm cao kết hợp với nguy cơ sét đánh khiến mọi kế hoạch tập luyện và thi đấu đều phải điều chỉnh liên tục.

Trong trận đấu giữa Borussia Dortmund và Mamelodi Sundowns tại Cincinnati, ban huấn luyện Dortmund đã quyết định giữ toàn bộ cầu thủ dự bị trong phòng thay đồ thay vì để họ ngồi dưới cái nắng rát da nơi băng ghế kỹ thuật. Hành động này cho thấy mức độ nghiêm trọng của điều kiện thời tiết và sự cần thiết phải thích ứng một cách linh hoạt.

Thời tiết khắc nghiệt cũng là đối thủ lớn của các đội bóng tham dự FIFA Club World Cup. Ảnh: EPA.

Không chỉ có Dortmund, Chelsea cũng phải thay đổi kế hoạch. HLV Enzo Maresca buộc phải cắt ngắn buổi tập tại Philadelphia vì nền nhiệt chạm mốc 37 độ C. Rất nhiều đội bóng khác cũng đang thực hiện hàng loạt biện pháp để chống chọi với nắng nóng và độ ẩm khó chịu: chuẩn bị khăn lạnh ngâm đá, bồn nước đá để ngâm chân, thời gian nghỉ giải lao nhiều hơn và đội ngũ y tế làm việc gần như không nghỉ để đảm bảo sức khỏe cho cầu thủ.

HLV Niko Kovac của Dortmund thẳng thắn chia sẻ: “Tôi không nghĩ CLB giỏi nhất sẽ giành chức vô địch FIFA Club World Cup, mà chính là đội bóng thích nghi tốt nhất với điều kiện thời tiết sẽ chiến thắng”. Câu nói tưởng như đơn giản này phản ánh một sự thật rõ ràng: khi bóng đá trở thành môn thể thao diễn ra trong “phòng xông hơi ngoài trời”, yếu tố chiến thuật và kỹ thuật có thể bị lu mờ bởi khả năng sinh tồn và phục hồi thể chất.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khí tượng sinh học Quốc tế gần đây cũng đã cảnh báo về điều này. Trong số 16 thành phố đăng cai World Cup 2026, có đến 14 nơi thường xuyên vượt ngưỡng WBGT – chỉ số đo căng thẳng nhiệt được sử dụng để đánh giá nguy cơ đối với sức khỏe con người trong điều kiện nắng nóng. Nghiên cứu đề xuất rằng các trận đấu nên tránh tổ chức vào khung giờ chiều, khoảng thời gian nhiệt độ và độ ẩm thường đạt đỉnh.

Có đội bóng phải cho cầu thủ dự bị ngồi trong phòng thay vì khởi động bên đường piste như thường lệ. Ảnh: EPA.

Giải pháp nào cho những cuộc chơi lớn?

Tuy nhiên, không chỉ có nắng nóng, nguy cơ giông sét cũng đang là mối lo lớn. Trận đấu giữa Boca Juniors và Auckland City đã phải tạm hoãn do sét đánh gần khu vực sân vận động. Đây là trận thứ năm của giải buộc phải tạm dừng vì lý do tương tự, khi luật an toàn công cộng tại Mỹ quy định trận đấu phải dừng nếu có sét trong vòng bán kính 16km. Tương tự, trận đấu giữa Benfica và Auckland cũng bị gián đoạn gần hai giờ vì thời tiết xấu.

Ben Schott – quan chức của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, người đang cố vấn cho FIFA và lực lượng đặc nhiệm World Cup 2026 – khẳng định những gì đang diễn ra “không bất thường” với thời tiết ở Mỹ vào mùa hè. Theo ông, các kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ là điều thường niên và World Cup năm sau chắc chắn sẽ chứng kiến tình trạng tương tự.

Tuy nhiên, Schott cũng lạc quan khi cho rằng các công nghệ khí tượng hiện nay đã cải tiến đáng kể so với thời điểm World Cup 1994, giải đấu gần nhất tổ chức tại Mỹ. Nhờ đó, công tác dự báo và lên phương án ứng phó đã chủ động và chính xác hơn nhiều.

Thời gian nghỉ và uống nước ở FIFA Club World Cup nhiều hơn. Ảnh: EPA.

Schott nói thêm rằng, vào mùa hè, lượng ẩm từ Vịnh Mexico bốc lên kết hợp với nền nhiệt cao sẽ tạo ra những cơn giông bất ngờ vào buổi chiều, một hiện tượng điển hình ở nhiều vùng tại Bắc Mỹ. Vì vậy, các đội bóng, ban tổ chức và cả người hâm mộ nên sẵn sàng tâm lý và kế hoạch đối phó từ bây giờ.

Sự thật là FIFA đang đứng trước một bài toán khó. Làm thế nào để tổ chức thành công một giải đấu toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang tạo ra điều kiện thi đấu ngày càng cực đoan hơn? Có lẽ không chỉ cần các biện pháp ngắn hạn như nghỉ giải lao giữa hiệp hay khăn lạnh, mà các điều chỉnh sâu hơn về lịch thi đấu, khung giờ, thiết kế sân bãi, thậm chí cả cấu trúc giải đấu sẽ cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

World Cup luôn là cuộc chơi của chiến thuật và kỹ thuật, nhưng bây giờ cộng thêm cuộc chiến chống lại sức nóng và thiên nhiên. Trong khi các cầu thủ phải chuẩn bị thể lực để chịu đựng cái nóng thiêu đốt, các nhà tổ chức phải đối mặt với áp lực đảm bảo an toàn cho hàng triệu khán giả và hàng trăm ngôi sao bóng đá. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh rõ ràng về những tác động không thể chối cãi của biến đổi khí hậu lên thể thao thế giới.

Đội bóng giành chiến thắng sẽ phải thích nghi thật tốt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Mỹ. Ảnh: EPA.

Người ta thường nghĩ về những yếu tố như mưa, tuyết, hay gió lớn là những chướng ngại làm ảnh hưởng đến bóng đá. Nhưng giờ đây, chính cái nóng ngột ngạt và những cơn sét kinh hoàng đang trở thành nhân vật chính của cuộc chơi.

FIFA Club World Cup 2025 mới chỉ là bước khởi đầu. World Cup 2026 có thể sẽ tiếp tục làm rõ kết luận của HLV Niko Kovac về chiến thắng không phải dành cho đội bóng giỏi nhất, mà cho đội biết sống sót thông minh nhất trong khí hậu khắc nghiệt.