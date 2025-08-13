Thu hồi chủ trương dự án Khu nhà ở Suối Giữa, đề nghị công an vào cuộc

Ngày 13-8, ông Phạm Minh Thiện, Chủ tịch UBND phường Chánh Hiệp, TP.HCM cho biết dự án Khu nhà ở Suối Giữa đã được UBND tỉnh Bình Dương cũ thu hồi chủ trương đầu tư từ ngày 16-5-2025.
Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương cũ đã thu hồi chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Suối Giữa do Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại Á Châu (Công ty Á Châu) làm chủ đầu tư.
Lý do thu hồi là phía Công ty Á Châu thực hiện dự án chậm, kéo dài nhưng lại huy động vốn khi chưa đủ điều kiện, dẫn đến người dân bức xúc, tập trung đông người khiếu nại gây mất an ninh trật tự.
Theo ông Thiện, sau sáp nhập, địa phương còn nhiều việc cần giải quyết nên chưa kịp thời thông báo cho phía Công ty Á Châu và người dân được biết. Địa phương đang triển khai dán thông báo trước khu vực dự án, đồng thời thông báo cho công ty và trên các phương tiện thông tin khác.
Trước đó, theo kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Bình Dương cũ (ngày 27-3-2025), Công ty Á Châu có một số vi phạm như: Chưa thực hiện thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng; chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước.
Đáng chú ý, công ty đã vi phạm quy định kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định hoặc không được phép đưa vào kinh doanh theo quy định.
Đặc biệt, trong dự án này có khoảng hơn 6.000 m2 đất do nhà nước quản lý và gần 140 m2 chưa bồi thường nhưng công ty đã ký hợp đồng giữ chỗ và hợp tác đầu tư với khách hàng đối với khu đất này. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trong kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh Bình Dương đã đề nghị cơ quan công an xử lý theo quy định.
Anh Nguyễn Văn H, khách hàng mua dự án, cho biết anh đã mua hai lô đất (mỗi lô khoảng 75 m2) ở dự án này qua hình thức góp vốn. Anh đã đóng cho công ty hơn 1 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau 8 năm anh H và những khách hàng mua đất đều bất bình vì dự án... bất động.
Đến nay, khi chính quyền đã có thông báo thu hồi chủ trương thực hiện dự án phía công ty vẫn im hơi lặng tiếng. Nhiều khách hàng mua đã gửi đơn tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty đến cơ quan công an.
Dự án này ban đầu có tên là Khu nhà ở thương mại Tương Bình Hiệp, sau đổi tên thành dự án Khu nhà ở Suối Giữa, tổng diện tích khoảng hơn 30 ha, nằm ở vị trí đắc địa ngay sát Đại Lộ Bình Dương. Theo quảng cáo, dự án có khoảng hơn 1.600 lô đất có diện tích từ 60 m2 đến gần 100 m2.
Dù dự án toàn bộ là đất trống cỏ mọc um tùm nhưng vào năm 2017 Công ty Á Châu đã mang bán cho khách hàng dưới hình thức góp vốn. Mỗi khách đã đóng từ vài trăm triệu đến hơn 1 tỉ đồng.
Từ năm 2021, sau thời gian dài chờ đợi mà không được giao đất, khách hàng đã nhiều lần căng băng rôn đòi quyền lợi trước dự án. Thời điểm đó, Sở xây dựng tỉnh Bình Dương cũ khẳng định dự án này chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng nên chưa được phép được mở bán.