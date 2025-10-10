Thủ tướng: Càng áp lực, người Việt Nam càng nỗ lực 10/10/2025 20:17

(PLO)- Đề ra 3 tiên phong, 2 lớn mạnh và 1 mục tiêu, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong doanh nhân, doanh nghiệp làm mạnh, làm chủ, vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất, bay cao lên vũ trụ.

Chiều 10-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên họp cấp cao “Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ nhất” năm 2025 (ViPEL 2025) với chủ đề “Công- Tư đồng kiến quốc hùng cường- thịnh vượng”.

Càng áp lực, người Việt Nam càng nỗ lực

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng bày tỏ vui mừng vì Ban IV “nói đi đôi với làm”, vui mừng vì không khí tại sự kiện làm cho trái tim của chúng ta nóng hơn, khối óc vận động sáng tạo hơn, tư tưởng trở nên mạnh mẽ hơn, lòng tin được củng cố tăng cường nhiều hơn, quyết tâm phát triển đất nước phát triển nhanh, xanh, bền vững, cao hơn; nụ cười trên môi rạng rỡ hơn.

Thủ tướng nêu rõ khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã và đang khẳng định vai trò là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, sinh kế, thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân; thúc đẩy hội nhập quốc tế; đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại phiên họp “Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ nhất” năm 2025. Ảnh: A.H

Theo người đứng đầu Chính phủ, Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới qua 40 năm với 3 trụ cột chính là xoá quan liêu bao cấp; phát triển kinh tế nhiều thành phần, trong đó có kinh tế tư nhân và hội nhập kinh tế. Thành quả quan trọng đạt được là đất nước thoát nghèo, thoát bẫy thu nhập trung bình.

Từ đó, Thủ tướng tin tưởng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số sẽ giúp chúng ta trở thành nước phát triển thu nhập cao.

“Tôi tin chắc với khí thế, tạo đà, tạo lực như hiện nay chắc chắn Việt Nam sẽ làm được. Càng áp lực, người Việt Nam càng nỗ lực”, Thủ tướng nói và nhấn mạnh đây là văn hoá cốt lõi của dân tộc ta đã được chứng minh trong lịch sử.

3 tiên phong, 2 lớn mạnh và 1 mục tiêu

Với chủ đề Công - Tư đồng kiến quốc, Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp thực hiện 3 tiên phong, 2 lớn mạnh để đạt 1 mục tiêu xuyên suốt.

Một là, tiên phong trong góp phần thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước. Theo đó, đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 là nước phát triển có thu nhập cao.

“Mục tiêu của doanh nghiệp, doanh nhân phải gắn với mục tiêu phát triển của đất nước và góp phần thực hiện 2 mục tiêu chiến lược”- Thủ tướng nói.

Hai là, tiên phong trong phong trào thi đua yêu nước, thể hiện bằng mỗi doanh nghiệp, mỗi doanh nhân, mỗi người mỗi năm có một sản phẩm “cân đong đo đếm”, lượng hoá được, góp phần làm đất nước hùng cường, thịnh vượng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thứ ba, tiên phong trong thực hiện bình đẳng, công bằng, tiến bộ xã hội, an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ông cũng đề cập tới hai "lớn mạnh", bao gồm: lớn mạnh vượt qua chính mình, vượt qua giới hạn của bản thân mình để phát triển nhanh, mạnh hơn nữa, tiến thẳng vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đi vào phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế sáng tạo, kinh tế tuần hoàn.

Kế đó, lớn mạnh trong hội nhập quốc tế, cạnh tranh bình đẳng, sòng phẳng với các doanh nghiệp trên thế giới. Đồng thời sẵn sàng tham gia hiệu quả vào các chuỗi giá trị toàn cầu với tinh thần đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa nguồn lực.

Ngoài ra, Thủ tướng mong muốn doanh nghiệp phải vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất và bay cao ra vũ trụ.

Thủ tướng đề nghị doanh nhân, doanh nghiệp thực hiện 3 tiên phong, 2 lớn mạnh để đạt 1 mục tiêu xuyên suốt. Ảnh: A.H

Về mục tiêu xuyên suốt, Thủ tướng nhấn mạnh doanh nhân, doanh nghiệp phải hoàn thành sứ mệnh mà Đảng và Nhà nước giao phó, nhân dân tin tưởng, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, kết hợp hài hòa với kinh tế nhà nước góp phần đưa đất nước vào kỷ nguyên mới, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.

“Đây là sứ mệnh và mục tiêu xuyên suốt mà doanh nhân, doanh nghiệp phải thực hiện”- ông nhấn mạnh.

Thủ tướng mong các doanh nhân, doanh nghiệp cùng “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Giàu mạnh - Phát triển - Bền vững”, phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, đổi mới, sáng tạo và kết nối, không chỉ làm giàu cho doanh nghiệp, cho ngành mình mà còn làm giàu cho xã hội và đất nước, giúp đỡ nhân dân, bảo đảm bình đẳng, tiến bộ, công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Khép lại sự kiện, Thủ tướng tặng Hội nghị 20 chữ “Nhà nước kiến tạo - Doanh nhân tiên phong - Công tư đồng hành - Đất nước hùng cường - Nhân dân hạnh phúc”.