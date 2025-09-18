Thủ tướng: Người dân là trung tâm của phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống 18/09/2025 15:25

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm lấy người dân làm trung tâm, vừa là đối tượng bảo vệ, vừa là chủ thể tham gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống.

Sáng 18-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết số 147/NQ-CP ngày 22-5-2025 của Chính phủ ban hành Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chiến lược với 8 nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nghiêm trọng và toàn diện nhất từ các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, biểu hiện trên các lĩnh vực với cấp độ mới.

Các chiến lược của Đảng, Nhà nước ban hành thời gian qua đã đề cập đến các giải pháp ứng phó với thách thức, đe dọa an ninh phi truyền thống. Tuy nhiên, mỗi chiến lược đề cập ở khía cạnh khác nhau. Và việc ban hành các chiến lược chuyên ngành, riêng lẻ về các vấn đề an ninh phi truyền thống trong khi chưa có một chiến lược khung, tổng thể dẫn đến tình trạng tản mạn.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP

Chính vì vậy, Chính phủ đã giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống để thể chế hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, chủ động, sáng tạo, tiến hành đồng thời, không cuốn chiếu, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan hoàn thành nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao.

Chiến lược xác định 8 quan điểm chỉ đạo lớn và các mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, trước mắt ưu tiên ở một số lĩnh vực như biến đổi khí hậu; môi trường, an ninh mạng; an ninh y tế; phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, khủng bố.

Chiến lược đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Hình thành cơ chế điều hành, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống; Hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng cơ chế phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống;

Nâng cao năng lực dự báo chiến lược, hiệu quả quản lý nhà nước, quản trị quốc gia, kiểm soát rủi ro để chủ động phòng ngừa, ứng phó, thích ứng với các đe dọa an ninh phi truyền thống; Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tạo thế và lực, huy động sức mạnh toàn dân, tận dụng mọi nguồn lực cho phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống;

Tăng cường thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, diễn tập các kịch bản phòng ngừa, giảm nhẹ, cứu trợ, phục hồi, tái thiết và phát triển trong các trường hợp, tình huống cụ thể; Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống;

Đẩy mạnh chuyển đổi số kết hợp nghiên cứu phát triển lý luận, nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ trong phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống; Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống.

Phòng ngừa là chính, ứng phó phải cấp bách

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta nhận thức rất sớm và đã ban hành nhiều nghị quyết, chiến lược, pháp luật về phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống.

Đồng thời, hệ thống pháp luật liên quan an ninh phi truyền thống cũng được bổ sung, hoàn thiện, thể chế hóa quan điểm của Đảng, nội luật hóa các cam kết quốc tế của Việt Nam và đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn.

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm lấy người dân làm trung tâm, vừa là đối tượng bảo vệ, vừa là chủ thể tham gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống. Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, các đe dọa an ninh phi truyền thống đang tác động toàn diện đến sự phát triển bền vững của Việt Nam, nếu không làm tốt công tác phòng ngừa thì hậu quả rất khôn lường.

Từ đó, Thủ tướng nhấn mạnh các quan điểm xuyên suốt là lấy phòng ngừa là chính, ứng phó phải cấp bách; các biện pháp phải tổng thể; lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, vừa là đối tượng bảo vệ, vừa là chủ thể tham gia...

Hội nghị đã quán triệt những nội dung cơ bản và phương hướng triển khai Nghị quyết 147 của Chính phủ, Thủ tướng nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp.

Theo đó, Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ VH,TT&DL, các cơ quan thông tấn, báo chí, các bộ, ngành trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Chiến lược này để nâng cao nhận thức toàn xã hội về sự nguy hiểm của các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

Kế đó, nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, bảo đảm vừa toàn diện, vừa chuyên sâu để phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống.

Cùng với đó, nâng cao khả năng dự báo, cảnh báo, phân tích dựa trên cơ sở khoa học, dữ liệu; đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phòng ngừa, ứng phó các đe dọa an ninh phi truyền thống. Phát triển công nghệ số, AI, dữ liệu lớn... để nâng cao năng lực cảnh báo sớm.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VGP

Mặt khác, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường vai trò và vị thế của Việt Nam trong các diễn đàn hợp tác khu vực và toàn cầu, tham gia giải quyết các vấn đề xuyên biên giới.

Bên cạnh đó, phải phát triển nguồn nhân lực và năng lực ứng phó; xây dựng nền kinh tế xanh, bền vững, có khả năng chống chịu cao trước các cú sốc từ môi trường và xã hội.

Thủ tướng nêu rõ, Chiến lược tổng thể, toàn diện đã ban hành, việc thực hiện thành công phụ thuộc vào hành động tích cực, chủ động của các cấp, các bộ ngành, các địa phương, đặc biệt là phát huy vai trò của cấp cơ sở.