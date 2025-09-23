Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa 23/09/2025 11:28

(PLO)- Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: XH

Trước đó, tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, ngày 16-9, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đối với ông Trần Quốc Nam theo nguyện vọng cá nhân; đồng thời bầu ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, 55 tuổi, quê phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa cũ, tỉnh Khánh Hòa. Ông Toàn có trình độ cử nhân luật tư pháp, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Ông Toàn từng trải qua các chức vụ Chánh văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa, Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Tháng 3-2020, ông Toàn được bầu làm Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy. Tháng 6-2021, ông tiếp tục giữ chức Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 22-9, Bộ Chính trị đã chỉ định ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Khắc Toàn là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng các khóa XI và XII.