Thưởng 'nóng' 500 triệu đồng cho lực lượng phá nhanh vụ bắn chết 3 người ở Đồng Nai 06/10/2025 23:15

(PLO)- UBND tỉnh Đồng Nai đã trao thưởng 500 triệu đồng cho Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị tham gia phá thành công chuyên án 1025G, bắt được kẻ bắn chết 3 người để cướp tài sản.

Chiều 6-10, lãnh đạo Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Nai đã biểu dương, trao thưởng đột xuất cho Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị tham gia phá thành công chuyên án 1025 G.

Đây là chuyên án điều tra vụ án ba người trong một gia đình bị bắn chết xảy ra tại xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, trao thư khen các đơn vị phá án. Ảnh: CA

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã gửi thư khen, biểu dương thành tích xuất sắc của Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP.HCM, Cục Cảnh sát Hình sự, Viện Khoa học hình sự trong phối hợp triển khai thực hiện, nhanh chóng phá án, bắt giữ thành công kẻ gây án.

Với thành tích xuất sắc đó, Bộ Công an đã quyết định trao thưởng đột xuất cho 17 đơn vị thuộc Công an tỉnh Đồng Nai, các phòng nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM, Công an phường Phước Bình là các đơn vị trực tiếp tham gia, hỗ trợ phá án với số tiền 15-20 triệu đồng cho mỗi đơn vị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai trao thưởng 500 triệu đồng cho các tập thể, cá nhân tham gia phá án. Ảnh: CA

Ngoài ra, Bộ Công an cũng trao thưởng cho năm tổ viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở xã Đăk Nhau và phường Phước Bình là 5 triệu đồng/người; trao thưởng cho 5 công dân có tin báo tố giác tội phạm, mỗi người 5 triệu đồng cùng một chiếc xe Honda Wave RSX.

Cũng tại buổi lễ, UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định trao thưởng 500 triệu đồng cho Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị tham gia phá án.