Thượng tướng Phạm Thế Tùng dự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi 30/07/2025 17:02

Ngày 30-7, Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự đại hội có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông U Huấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Cao Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh…

Đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh, đại hội nhằm tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm, đột phá cho nhiệm kỳ 2025-2030 của toàn Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại Đại hội.

Tại Đại hội, Thượng tướng Phạm Thế Tùng biểu dương và đánh giá cao các nỗ lực, quyết tâm và những kết quả mà Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Theo Thứ trưởng Bộ Công an, sau khi sáp nhập, tỉnh Quảng Ngãi có nhiều tiềm năng phát triển về kinh tế, xã hội và du lịch; có đường biên giới trên bộ với Lào, Campuchia và biên giới trên biển, tạo thuận lợi lớn cho việc mở rộng giao thương, phát triển. Tuy nhiên, việc này cũng đặt ra nhiều nguy cơ, thách thức mới trong bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thứ trưởng cơ bản đồng tình với các mục tiêu, giải pháp và 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá mà Đại hội Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đề ra. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh một số công tác trọng tâm để Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu, bổ sung trong Nghị quyết nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại Đại hội, ông U Huấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng, Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng và ông U Huấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dịp này, Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi chỉ định 22 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; 6 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh. Đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh.