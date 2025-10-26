Thủy điện Đak Mi 4 tại Đà Nẵng xả nước điều tiết trước cảnh báo mưa lớn 26/10/2025 09:53

(PLO)- Thủy điện Đak Mi 4 tại Đà Nẵng dự kiến bắt đầu vận hành xả nước điều tiết từ 9 giờ ngày 26-10.

Sáng 26-10, Công ty CP Thủy điện Đak Mi thông báo xả nước điều tiết qua cửa van cung hồ chứa thủy điện Đak Mi 4.

Theo đó, lúc 8 giờ cùng ngày, mực nước hồ thủy điện Đak Mi 4 tại TP Đà Nẵng ở mức 254,46 m; lưu lượng nước về hồ 2.382 m3/s.

Thủy điện Đak Mi 4. Ảnh: CĐT

Thủy điện Đak Mi 4 sẽ tăng lưu lượng điều tiết qua cửa van cung. Thời điểm dự kiến bắt đầu vận hành từ 9 giờ ngày 26-10; lưu lượng điều tiết qua tràn dự kiến 500 – 2.500 m3/s.

Sáng 26-10, Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ phát tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Cụ thể, trong sáu giờ qua, từ 1 giờ đến 7 giờ ngày 26-10, trên địa bàn Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Thăng Bình 103,2 mm, Trà Leng 99,4 mm, Trà Dơn 96,8 mm, Tam Trà 91,6 mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc TP Đà Nẵng đã gần bão hòa (trên 90%).

Cảnh báo: trong sáu giờ tới trên địa bàn TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 30 – 60 mm, có nơi trên 80 mm; riêng vùng núi phía Tây Nam TP phổ biến 40 – 60 mm, có nơi trên 100 mm.

Trong sáu giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại nhiều xã, phường thuộc TP Đà Nẵng.