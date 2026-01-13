Thủy sản Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp lớn nhất cho Thụy Sỹ 13/01/2026 17:55

​(PLO)- Theo Cục Xuất nhập khẩu, Việt Nam là thị trường cung cấp thủy sản lớn thứ tư tính theo lượng và thứ năm tính theo trị giá trong tổng nhập khẩu của Thụy Sỹ trong 11 tháng năm 2025.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, những ngày đầu tháng 1-2026, giá nguyên liệu thủy hải sản tại thị trường nội địa biến động nhất định.

​Tại Phú Yên, tôm sú cỡ 50 con/kg có giá 220.000 đồng/kg; cỡ 40 con/kg ở mức 250.000 đồng/kg và cỡ 30 con/kg là 300.000 đồng/kg. Tôm thẻ cỡ 100 con/kg giữ ổn định ở mức 104.000 đồng/kg.

​Tại Cà Mau, giá tôm sú cỡ 30 con/kg là 165.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg. Tôm sú cỡ 20 con/kg cũng ghi nhận mức tăng tương tự, đạt 280.000 đồng/kg.

​Riêng tại Đà Nẵng, giá mực ống loại 1 (trên 20 cm) đạt mức 250.000 đồng/kg, tăng 20.000 đồng/kg. Mực ống loại 2 (dưới 20 cm) ổn định ở mức 200.000 đồng/kg so với đầu tháng 12-2025.

​Về xuất khẩu, năm 2025 ngành thủy sản Việt Nam đã đạt kết quả xuất khẩu ấn tượng với con số kỷ lục 11,28 tỉ USD, tăng 12,4% so với năm ngoái. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất (chiếm 20,21%), tiếp đến là Hoa Kỳ (16,91%), Nhật Bản (14,97%) và Hàn Quốc (7,66%).

​Đáng chú ý, theo số liệu từ Trung tâm thương mại thế giới (ITC), trong 11 tháng năm 2025, Việt Nam đã trở thành thị trường cung cấp thủy sản lớn thứ tư về lượng cho Thụy Sỹ. Trong giai đoạn này, Thụy Sỹ nhập khẩu 67,6 ngàn tấn thủy sản với trị giá 879,37 triệu USD.

​Các thị trường cung cấp thủy sản chính cho Thụy Sỹ gồm Na Uy, Đức, Pháp và Hà Lan. Việt Nam đứng thứ tư tính theo lượng (chiếm 9,46%) và thứ năm tính theo trị giá (chiếm 8,11%) trong tổng nhập khẩu của quốc gia này.

Việt Nam là thị trường cung cấp thủy sản lớn thứ năm tính theo giá trị trong tổng nhập khẩu của Thụy Sỹ. Ảnh minh họa.

Thụy Sỹ là một trong những thị trường thực phẩm cao cấp và khắt khe nhất thế giới. Do không giáp biển, nước này phụ thuộc rất lớn vào nhập khẩu. Đây là cơ hội lớn để thủy sản Việt Nam gia tăng thị phần.

​Người dân Thụy Sỹ đặc biệt coi trọng các chứng nhận sinh thái. Các nhãn như MSC (khai thác bền vững) và ASC (nuôi trồng bền vững) gần như là giấy thông hành để hàng hóa vào được các hệ thống siêu thị lớn như Coop hay Migros.

​Người tiêu dùng tại đây sẵn sàng chi trả cao cho các sản phẩm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, đạt chuẩn hữu cơ hoặc cam kết về phúc lợi động vật. Do đó, doanh nghiệp Việt cần đáp ứng tốt các quy định này.

​Theo Cục Xuất nhập khẩu, năm 2026, ngành thủy sản Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục bứt phá thông qua việc đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về thực phẩm xanh và bền vững. Trong đó, nỗ lực gỡ bỏ thẻ vàng IUU và minh bạch nguồn gốc là điều kiện tiên quyết để giữ thị trường EU.

​Bên cạnh đó, các doanh nghiệp sẽ tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh bằng công nghệ chế biến sâu, đa dạng hóa thị trường và tận dụng các hiệp định thương mại tự do. Ngành thủy sản cũng xác định chiến lược tập trung vào các tiêu chí sạch, xanh và minh bạch. Việc thích ứng nhanh với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sẽ là động lực chính để tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu thời gian tới.