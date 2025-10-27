Tiếp tục tăng mức xử phạt với nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực đường bộ 27/10/2025 09:28

(PLO)- Bộ Xây dựng đưa vào dự thảo nhiều hành vi mới, tăng mức xử phạt với các vi phạm trong thu phí, kinh doanh vận tải và cho thuê phương tiện.

Sau khi tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ. Nghị định này được xây dựng nhằm cụ thể hóa các nội dung mới của Luật Đường bộ.

Dự thảo nghị định vẫn bám sát Nghị định 100/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên ở bản mới nhất, Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung nhiều chế tài và tăng mức xử phạt tiền với hàng loạt hành vi vi phạm.

Không công khai, niêm yết giá tại trạm thu phí: Phạt 10-20 triệu

So với dự thảo trước, bản lần này có nhiều điều chỉnh về nội dung và hành vi. Cụ thể, đối với hoạt động thu phí, Bộ Xây dựng đề xuất phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với tổ chức không công khai, niêm yết giá tại trạm thu phí; bán vé, soát vé không kịp thời hoặc có hành vi sách nhiễu người mua vé; không bán đầy đủ hoặc giới hạn thời gian bán vé tháng, vé quý theo quy định.

Hành vi nhận tiền mặt của người sử dụng đường bộ mà không giao vé hoặc giao vé không đúng loại phương tiện cũng bị xử phạt ở mức tương tự.

Cơ quan soạn thảo tăng mức xử phạt vi phạm giao thông đối với xe hoạt động kinh doanh vận tải. Ảnh minh họa: P.HÙNG

Dự thảo lần này tăng mức xử phạt đối với các vi phạm trong việc công bố bến xe, trạm dừng nghỉ. Cụ thể, phạt tiền từ 8-10 triệu đồng với cá nhân (trước là 5-6 triệu đồng), và 16-20 triệu đồng với tổ chức (trước là 10-12 triệu đồng) nếu công bố bến xe, trạm dừng nghỉ không đúng quy định hoặc không thực hiện thủ tục công bố lại.

Tổ chức không có bộ phận quản lý an toàn theo quy định hoặc có nhưng không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ cũng bị xử phạt ở mức này.

Đáng chú ý, mức phạt từ 50-70 triệu đồng được áp dụng với tổ chức không vận hành trạm thu phí đúng quy trình, để xảy ra tình trạng xe xếp hàng dài trên 750 m hoặc thời gian qua trạm vượt 15 phút.

Ngoài ra, phạt 80-100 triệu đồng với tổ chức không quản lý tách biệt tài khoản thu tiền sử dụng đường bộ, hoặc sử dụng sai mục đích khoản tiền này.

Ngoài phạt tiền, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp (nếu có) và khôi phục tình trạng ban đầu do hành vi vi phạm gây ra.

Bộ Xây dựng cũng đề xuất xử phạt 300-500 nghìn đồng đối với lái xe ô tô kinh doanh vận tải không mặc đồng phục, không đeo thẻ tên theo mẫu của đơn vị.

Phạt tiền 1-2 triệu đồng đối với tài xế taxi không có hoặc không sử dụng đồng hồ tính cước theo quy định; can thiệp để điều chỉnh tiền cước hiển thị trên đồng hồ; hoặc đối với xe ôm công nghệ không sử dụng phần mềm tính tiền theo quy định.

Lái xe thu tiền vé cao hơn mức đã kê khai, niêm yết cũng bị phạt tương tự và buộc nộp lại số tiền thu vượt.

Ngoài ra, phạt 3-5 triệu đồng với cá nhân và 6-10 triệu đồng với tổ chức khi sử dụng xe trên 8 chỗ hoặc xe cải tạo từ 8 chỗ trở xuống để kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi; sử dụng lái xe, nhân viên phục vụ trên xe mà không ký hợp đồng lao động theo quy định.

Dự thảo lần đầu tiên bổ sung quy định xử phạt hành vi vi phạm trong dịch vụ cho thuê phương tiện. Theo đó, phạt 8-10 triệu đồng với cá nhân và 16-20 triệu đồng với tổ chức nếu không ký hợp đồng cho thuê phương tiện tự lái theo quy định.

Phạt 10-15 triệu đồng với cá nhân, 20-30 triệu đồng với tổ chức khi không bố trí lái xe cho người thuê phương tiện để tự lái; ký hợp đồng cho thuê phương tiện để kinh doanh vận tải mà không ghi rõ nội dung không kèm người lái.

Đặc biệt, phạt 28-30 triệu đồng với cá nhân, 56-60 triệu đồng với tổ chức nếu cho thuê xe khi người thuê không có giấy phép lái xe còn hiệu lực, còn điểm và phù hợp với loại xe cho thuê.

Vì sao cấm thuê xe để kinh doanh vận tải ?

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng quy định xử phạt lái xe không mặc đồng phục, không đeo thẻ tên là chưa hợp lý vì đây là vấn đề nội bộ doanh nghiệp, không ảnh hưởng đến quản lý nhà nước.

Còn đại diện Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cũng đề nghị bỏ quy định xử phạt doanh nghiệp không bố trí nhân sự theo dõi, giám sát hoạt động của lái xe, phương tiện vì sẽ gây tốn kém, lãng phí, đặc biệt với đơn vị vận tải nội bộ có ít xe và quãng đường ngắn.

Lực lượng công an lập biên bản xử phạt các hành vi vi phạm giao thông. Ảnh: P.HÙNG

Về quy định thuê xe, hiệp hội đặt vấn đề: “Nếu người thuê phương tiện không trực tiếp lái xe, hoặc trong đoàn có người đủ điều kiện lái thay thì có bị cấm không?

Trường hợp người thuê không thể đi cùng chuyến nhưng đoàn khách vẫn cần phương tiện thì sao? Vì sao lại cấm cho thuê xe để kinh doanh vận tải, căn cứ pháp lý ở đâu? Cơ quan soạn thảo cần làm rõ”.

Theo Bộ Xây dựng, các nội dung này đều đã được quy định trong Luật Đường bộ. Điều 78 của luật nêu rõ: Không được bố trí lái xe cho người thuê phương tiện. Chỉ được cho thuê phương tiện khi người thuê có giấy phép lái xe còn điểm, còn hiệu lực phù hợp với loại xe. Phải ký hợp đồng cho thuê phương tiện không kèm người lái.

Bộ cũng khẳng định việc quy định doanh nghiệp phải theo dõi, giám sát hoạt động của lái xe đã ổn định tại Điều 11 Nghị định 158/2024 nên cần đưa vào dự thảo nghị định mới để bảo đảm đồng bộ và thống nhất.