Tìm ra nguyên nhân tạo ra hố 'tử thần' ở Đà Nẵng 03/12/2025 20:26

(PLO)- Công trình khu đô thị Capital Square 3 đang thi công phần ngầm, hệ tường vây bị hở là nguyên nhân tạo ra hố "tử thần" ở Đà Nẵng.

Tối 3-12, ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, thông tin đến PLO nguyên nhân ban đầu vụ hố "tử thần" xuất hiện trên đường Nguyễn Công Trứ, ở phường An Hải.

Theo ông Nguyễn Hà Nam, vị trí hố tử thần cạnh dự án khu đô thị Capital Square 3 đang thi công; công trình này đang thi công phần ngầm. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Bất động sản SIH.

Clip hố tử thần tại Đà Nẵng.

Thông tin ban đầu, lúc 14 giờ 10 ngày 3-12, trên đường Nguyễn Công Trứ đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Trần Hưng Đạo (giáp công trình Capital Square 3) bị sụt lún tạo hố sâu dài 15 m, rộng 6 m.

Tuyến cống thoát nước dưới lòng đường bị đứt gãy. Hai ô tô đang đậu tại khu vực này bị rơi xuống hố sụt. Vụ việc khiến hai ô tô bị hư hỏng. Rất may không thiệt hại về người.

Hố tử thần nuốt chửng hai ô tô. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, công trình khu đô thị Capital Square 3 đang thi công phần ngầm. Hệ tường vây của công trình tại vị trí giáp đường Nguyễn Công Trứ bị hở.

Khi trời mưa lớn, nước mưa kéo theo cát tại khu vực công trình lân cận vị trí tường vây bị hở chảy vào công trình, làm hổng nền móng, gãy cống thoát nước mưa nằm trên đường Nguyễn Công Trứ.

Nước từ cống thoát nước làm xói đất tại khu vực, gây sụt lún nền đường, hạ tầng kỹ thuật tại khu vực.

Ô tô được cẩu lên khỏi hố tử thần. Ảnh: TẤN VIỆT

Lãnh đạo UBND TP, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo phường An Hải, các đơn vị chức năng liên quan đến kiểm tra hiện trường, yêu cầu chủ đầu tư có giải pháp khắc phục ngay.

Công trình khu đô thị Capital Square 3 đang thi công tạo ra hố tử thần ở Dà Nẵng. TẤN VIỆT

Hiện chủ đầu tư, các đơn vị đã có biện pháp khoanh vùng nguy hiểm, thực hiện các biện pháp xử lý tạm thời để đảm bảo an toàn tại công trình và khu vực. Đồng thời tổ chức đánh giá cụ thể nguyên nhân, lập biện pháp, tổ chức khắc phục việc thi công ảnh hưởng đến công trình lân cận theo quy định.