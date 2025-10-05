Tìm thấy thi thể nạn nhân sau 2 ngày bị nước cuốn mất tích

Ngày 5-10, Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết đã phối hợp với lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân bị nước cuốn trôi sau hai ngày mất tích.
Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 3-105, cháu SK (10 tuổi, ngụ thôn Blôm, xã Ia Pa) cùng nhóm bạn ra suối Piao chơi, không may bị nước cuốn trôi.
Ngay đó, Công an xã Ia Pa phối phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai, cùng người nhà nạn nhân tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.
Nhưng do thời điểm xảy ra sự việc có mưa, nước đổ về lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.
Đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 5-10, lực lượng chức năng đã tìm thấy và trục vớt được thi thể cháu SK cách vị trí bị nước cuốn trôi khoảng 800m.