Tìm thấy thi thể nạn nhân sau 2 ngày bị nước cuốn mất tích 05/10/2025 14:25

(PLO)-Cùng nhóm bạn ra suối chơi, một cháu nhỏ ngụ tỉnh Gia Lai không may bị nước cuốn mất tích, thi thể được tìm thấy cách vị trí gặp nạn 800m.

​​Ngày 5-10, Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết đã phối hợp với lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân bị nước cuốn trôi sau hai ngày mất tích.

Sau hai ngày bị nước cuốn mất tích, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nạn nhân cách vị trí gặp nạn khoảng 800m. Ảnh: CA.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 3-105, cháu SK (10 tuổi, ngụ thôn Blôm, xã Ia Pa) cùng nhóm bạn ra suối Piao chơi, không may bị nước cuốn trôi.

Ngay đó, Công an xã Ia Pa phối phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai, cùng người nhà nạn nhân tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Nhưng do thời điểm xảy ra sự việc có mưa, nước đổ về lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 5-10, lực lượng chức năng đã tìm thấy và trục vớt được thi thể cháu SK cách vị trí bị nước cuốn trôi khoảng 800m.