Tìm thấy thi thể người đàn ông bị lật thuyền thúng ở cửa biển Liên Hương 28/11/2025 15:55

(PLO)- Thi thể người đàn ông bị lật thuyền thúng chiều qua tại cửa biển Liên Hương đã được tìm thấy.

Chiều 28-11, sau rất nhiều nỗ lực của lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an xã Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng) và người dân, thi thể người đàn ông bị lật thuyền thúng đã được tìm thấy tại cửa biển Liên Hương sau khoảng 20 giờ mất tích.

Người vợ khóc ngất cầu nguyện trên bờ biển.

Trước đó, vào chiều 27-11, tại vùng biển khu vực Bình Thuận trong đó có xã Liên Hương, sóng lớn cao tràn sâu vào khu vực dân cư vô cùng nguy hiểm.

Thời điểm trên, ông DQS (40 tuổi) dùng thuyền thúng bơi ra ghe đang đậu ven biển để kiểm tra. Khi ông S chèo thuyền trở vào thì gặp sóng lớn làm lật thúng...

Các lực lượng nỗ lực tìm xuyên đêm.

Người vợ của ông S có mặt thức suốt đêm, khóc gọi tên chồng bên bờ biển nhưng điều kỳ diệu đã không xảy ra.

Thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Được biết, ông S quê ở Quảng Bình vào Lâm Đồng mưu sinh đã lâu năm. Hiện mẹ ruột và em gái nạn nhân đang đón xe vào Lâm Đồng để làm thủ tục đưa ông S về quê lo hậu sự.