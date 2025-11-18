Tìm thấy thi thể thanh niên bị nước cuốn trôi trên đại lộ Võ Nguyên Giáp, Khánh Hoà 18/11/2025 13:42

(PLO)- Nam thanh niên đi xe máy trên đại lộ Võ Nguyên Giáp, tỉnh Khánh Hòa bị nước lớn cuốn trôi, mất tích.

Ngày 18-11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam thanh niên bị nước lũ cuốn trôi trên đại lộ Võ Nguyên Giáp, đoạn qua thôn Võ Kiện, xã Diên Khánh.

Nạn nhân được xác định là anh PTN (26 tuổi, ngụ xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa).

Do mưa lớn, nhiều đoạn của đại lộ Võ Nguyên Giáp ngập sâu, nước chảy xiết. Ảnh: XUÂN HOÁT

Tối 17-11, trong lúc đi qua khu vực ngập sâu trên đại lộ Võ Nguyên Giáp, anh N bị nước cuốn trôi cùng xe máy.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng canô chuyên dụng phối hợp với địa phương tìm kiếm. Tuy nhiên, do đêm tối, nước lớn nên công tác tìm kiếm gặp khó khăn.

Đến 11 giờ 33 ngày 18-11, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh N và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.