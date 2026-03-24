Tin lời bạn làm ăn, người đàn ông mất hơn 4 tỉ đồng vì mã chuyển tiền khống 24/03/2026 17:54

(PLO)- Bị can Phan Văn Đến đã dùng "mã chuyển tiền" khống để lừa đảo chiếm đoạt của đối tác hơn 4 tỉ đồng thông qua dịch vụ quẹt thẻ tín dụng.

Ngày 24-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ban hành kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Phan Văn Đến (34 tuổi, quê quán tỉnh Cà Mau) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 7-2023, ông Q (41 tuổi, ngụ TP Rạch Giá, tỉnh An Giang) quen biết với Đến. Lúc này, Đến đang là nhân viên lắp đặt máy quẹt thẻ của một tập đoàn trên địa bàn tỉnh.

Bị can Phan Văn Đến tại cơ quan công an. Ảnh: CAAG

Cả hai bàn bạc hợp tác làm ăn theo phương thức tìm khách có nhu cầu quẹt thẻ tín dụng để lấy tiền mặt. Theo đó, ông Q sẽ chuyển tiền trước cho Đến để chi trả cho khách.

Sau đó, ông Q nhận lại tiền qua chuyển khoản ngân hàng và hai bên chia lợi nhuận. Để thuận tiện giao dịch, cả hai thống nhất dùng các "mã chuyển tiền" làm quy ước nhắn tin trao đổi.

Tuy nhiên, khoảng thời gian năm 2023-2024, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Đến nhiều lần tự tạo các "mã chuyển tiền" khống (thực tế không có khách hàng quẹt thẻ), rồi gửi cho ông Q yêu cầu chuyển tiền. Sau khi nhận được tiền, Đến rút tiền mặt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền ông Q đã chuyển cho Đến là hơn 4 tỉ đồng.

Sau khi phát hiện bị lừa, ông Q đã đến cơ quan Công an trình báo. Tại cơ quan điều tra, Đến đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.