'Tin tốt bị lẫn giữa hàng triệu nội dung tiêu cực, thiếu kiểm chứng'

(PLO)- Theo Thiếu tá Đậu Bá Tuấn, sự bùng nổ thông tin trên mạng xã hội khiến cho tin tốt bị lẫn giữa hàng triệu những nội dung tiêu cực, thiếu kiểm chứng.

Ngày 29-10, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm tham gia thực hiện Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 5-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2023-2030.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 1.632 điểm cầu, có sự tham gia của hơn 12.400 đại biểu.

Hơn 13,1 triệu tin tốt, câu chuyện đẹp

Báo cáo tại Hội nghị, tổ chức Đoàn đã triển khai tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng an toàn, hiệu quả.

Các chiến dịch truyền thông do Trung ương Đoàn phát động đã đạt được những con số kỷ lục, minh chứng cho sức hút và khả năng lan tỏa thông điệp của tổ chức Đoàn.

Đáng chú ý, chiến dịch Hòa bình đẹp lắm nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã đạt hơn 3,6 tỉ lượt xem trên hai nền tảng Tiktok và Facebook.

Đặc biệt, chiến dịch Tự hào Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đã tạo ra một “cơn bão” truyền thông với gần 11 tỉ lượt xem, đứng đầu các chiến dịch lớn trong tháng 8-2025.

Không chỉ đấu tranh với thông tin tiêu cực, tổ chức Đoàn còn chủ động lan tỏa những giá trị tốt đẹp thông qua Cuộc vận động Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp trên mạng xã hội.

Đến nay, đã có hơn 13,1 triệu tin tốt, câu chuyện đẹp được đăng tải, góp phần làm cho môi trường mạng trở nên trong lành hơn.

Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với 12 tiêu chí cốt lõi “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn” đã định hướng giá trị, lối sống cho hàng triệu bạn trẻ.

Tham luận tại hội nghị, anh Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, chia sẻ hiện nay mạng xã hội trở thành một trong những kênh thông tin chính được giới trẻ quan tâm theo dõi với dòng chảy thông tin thay đổi theo từng phút.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch xem đây là một “mảnh đất màu mỡ” và không ngừng từ bỏ âm mưu chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược “Diễn biến hoà bình” thông qua nhiều luồng thông tin độc hại trên diễn đàn mạng.

Chính vì thế, việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng càng trở nên cần thiết.

“Vừa qua, Công ước Hà Nội được ký tại Việt Nam mang ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ về mặt pháp lý quốc tế mà còn khẳng định vị thế, uy tín và năng lực hội nhập toàn cầu của Việt Nam trong kỷ nguyên số. Lần đầu tiên một công ước quốc tế lớn về phòng, chống tội phạm mạng và hợp tác tư pháp điện tử xuyên biên giới được mang tên thủ đô Hà Nội - trung tâm chính trị, ngoại giao của Việt Nam.

Chính trong bối cảnh vinh quang và trách nhiệm quốc tế này, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trên không gian mạng càng trở nên cấp bách và quan trọng hơn bao giờ hết”- anh Trần Quang Hưng đề cập.

Chuyển đổi tư duy, thói quen

Thiếu tá Đậu Bá Tuấn, Phó Trưởng ban Thanh niên Công an cũng nêu thực tế: Sự bùng nổ thông tin trên mạng xã hội khiến cho tin tốt bị lẫn giữa hàng triệu những nội dung tiêu cực, thiếu kiểm chứng.

Trong khi đó, xu hướng thẩm thấu nhanh của những người trẻ khiến cho những câu chuyện nhân văn giảm đi, thuật toán của nền tảng số có xu hướng ưu tiên các nội dung gây tranh cãi thu hút tương tác cao khiến cho tin tốt, câu chuyện đẹp dễ bị chìm xuống giữa dòng chảy dữ liệu khổng lồ.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, bên cạnh ghi nhận những kết quả nổi bật cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế.

“Chúng ta đang bước vào thời kỳ mới với những chuyển biến nhanh chưa từng có: Công nghệ số, AI, dữ liệu lớn đang làm thay đổi toàn diện đời sống xã hội, tác động hằng giờ, hằng phút tới thanh niên. Do đó, vai trò và nhiệm vụ của tổ chức Đoàn trong giáo dục thanh niên lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết’- anh Bùi Quang Huy bày tỏ.

Từ đó, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cũng lưu tâm một số vấn đề, trong đó mỗi cán bộ Đoàn cần làm chủ công nghệ, biết sử dụng dữ liệu, AI và nền tảng số để phục vụ công việc của mình.

“Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà còn là chuyển đổi tư duy, thói quen, phương pháp quản lý và đánh giá kết quả.

Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn cũng vậy, cần điều chỉnh phương thức phù hợp với yêu cầu tình hình mới, trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số; chuyển hướng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn từ một chiều thành đa chiều, có sự tương tác thường xuyên với đoàn viên, thanh niên, đưa đoàn viên trở thành “chủ thể” làm công tác giáo dục”- Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh.