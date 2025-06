Tỉnh Sóc Trăng đã điều tra làm rõ 350 vụ việc có dấu hiệu tội phạm 24/06/2025 19:36

(PLO)- Trong 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh Sóc Trăng phát hiện, tiếp nhận, điều tra xử lý 451 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về trật tự xã hội, giảm 116 vụ so cùng kỳ.

Ngày 24-6, HĐND tỉnh Sóc Trăng Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 34 (kỳ họp chuyên đề) thông qua bốn Báo cáo và 20 Tờ trình của UBND tỉnh.

Báo cáo với HĐND tỉnh Sóc Trăng, UBND tỉnh này cho biết 6 tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi.

Ngày 4-4, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ khánh thành Cụm công nghiệp Xây Đá B có tổng diện tích gần 54ha, tổng vốn đầu tư là khoảng 888 tỉ đồng. Ảnh: UBND tỉnh Sóc Trăng

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2025 ước tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2024. Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh đều tăng trưởng ở mức cao; trong đó, giày da tăng 160%, điện phát ra (điện gió) tăng 103%, xi-măng tăng 300% so cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 6 tháng qua ước đạt hơn 63.000 tỉ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt khoảng 39.940 tỉ đồng. Giá trị xuất khẩu ước đạt 870 triệu USD; trong đó, xuất khẩu hàng thủy sản đạt 490 triệu USD, xuất khẩu gạo đạt 320 triệu USD, xuất khẩu hàng may mặc đạt 59 triệu USD.

Công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn được chủ động thực hiện. Tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì ổn định và phát triển. Diện tích lúa xuống giống, diện tích gieo trồng màu, cây công nghiệp ngắn ngày, diện tích cây ăn trái tiếp tục tăng so cùng kỳ.

Tỉnh Sóc Trăng cũng đã thực hiện tốt công tác chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Tính đến nay, toàn tỉnh không xảy ra trường hợp tàu cá khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài.

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Sóc Trăng tiếp tục thuộc nhóm nhóm 10 tỉnh, TP của cả nước và đứng nhất ĐBSCL.

Tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì sự tăng trưởng; chỉ số sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng so cùng kỳ.

Các dự án đầu tư cụm công nghiệp, dự án năng lượng tái tạo tiếp tục được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Đặc biệt, đã khánh thành Cụm công nghiệp Xây Đá B, đây là cụm công nghiệp đầu tiên của tỉnh được đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kỹ thuật.

6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh Sóc Trăng đã xảy ra 139 vụ tai nạn giao thông, làm 66 người tử vong, 114 người bị thương (giảm hai tiêu chí so cùng kỳ năm 2024). Ảnh: CHÂU ANH

Về trật tự an toàn xã hội, trong 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh Sóc Trăng phát hiện, tiếp nhận, điều tra xử lý 451 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về trật tự xã hội (giảm 116 vụ so cùng kỳ). Đến nay, đã điều tra làm rõ 350 vụ, bắt xử lý 605 người, khởi tố 64 vụ với 80 bị can.

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Sóc Trăng cũng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông; nhất là kiểm soát người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm về nồng độ cồn.

Thống kê, 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh Sóc Trăng đã xảy ra 139 vụ tai nạn giao thông, làm 66 người tử vong, 114 người bị thương (giảm hai tiêu chí so cùng kỳ năm 2024); thiệt hại về tài sản ước tính hơn 890 triệu đồng.