Tòa hủy án vụ cán bộ ‘phù phép’ xe trôi nổi thành xe bán đấu giá 31/03/2026 18:35

(PLO)- Tại phiên tòa, bị cáo Sơ thay đổi kháng cáo, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt và xem lại về trách nhiệm liên đới bồi thường, nhưng HĐXX quyết định tuyên hủy án sơ thẩm.

Chiều 31-3, TAND TP Cần Thơ tuyên hủy bản án sơ thẩm vụ cán bộ “phù phép” 59 xe máy không có giấy tờ hợp pháp thành xe thuộc diện bán đấu giá, hưởng lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Tòa giao hồ sơ cho VKSND TP Cần Thơ điều tra làm rõ hành vi gian dối chiếm đoạt tài của bị cáo Huỳnh Ngọc Sơ.

Bị cáo Huỳnh Ngọc Sơ tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: NHẪN NAM

Phiên tòa phúc thẩm được mở do bị cáo Sơ có kháng cáo đề nghị hủy án. Một số người liên quan kháng cáo đề nghị xem xét phần trách nhiệm dân sự. Bị cáo Nguyễn Phú Khánh, cựu cán bộ Đội cảnh sát kinh tế, Công an thị xã Kỳ Anh (cũ), tỉnh Hà Tĩnh không kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm của TAND Khu vực 1 - TP Cần Thơ, Huỳnh Ngọc Sơ là người chuyên kinh doanh mua bán xe máy, có cửa hàng ở tỉnh Đồng Nai. Sơ thường mua xe máy bị các cơ quan chức năng trên cả nước tịch thu và bán đấu giá, về sửa chữa và tân trang lại để bán kiếm lời.

Năm 2018, biết Công an và UBND thị xã Kỳ Anh (cũ), tỉnh Hà Tĩnh bán đấu giá nên Sơ đã liên hệ mua được một lô 45 chiếc xe máy các loại với giá hơn 19 triệu.

Sau đó, Sơ đến Công an thị xã gặp anh D là cán bộ Đội cảnh sát kinh tế để nhận hồ sơ từng xe và nhận xe… Khi cần bán xe thì phải photo sao y, chứng thực các tài liệu này kèm từng hồ sơ xe để đăng ký mới.

Sau đó, anh D chuyển công tác nên thông báo cho Sơ biết và nếu có yêu cầu liên quan 45 xe trên thì liên hệ Nguyễn Phú Khánh, cựu thượng úy, cán bộ Đội cảnh sát kinh tế, Công an thị xã Kỳ Anh (cũ).

Năm 2019, biết trên thị trường loại xe máy hiệu Yamaha ZR125 đang bán với giá cao, trên 200 triệu đồng/xe nhưng không được nhập khẩu chính ngạch, chỉ có xe hóa giá được phép mua bán.

Do đó, Sơ tìm mua các xe này trên thị trường nội địa Việt Nam không có giấy tờ hợp lệ và liên hệ Khánh thỏa thuận làm giả tài liệu hồ sơ chứng minh các xe này có nguồn gốc từ lô 45 xe mà cơ quan chức năng bán đấu giá nêu trên. Cả hai thỏa thuận, Sơ sẽ trả công cho Khánh 10 triệu/xe. Tổng số tiền Khánh mới nhận của Sơ là 250 triệu thì bị phát hiện.

Theo cáo buộc, Sơ thu mua các xe máy hiệu Yamaha ZR125 cũ với giá 70-80 triệu, sau đó tân trang, sửa chữa rồi bán lại; Sơ làm giả và sử dụng 74 tài liệu. Tổng số tiền Sơ mua 59 xe (57 xe Yamaha ZR125, 1 xe Honda Dream, 1 xe Suzuki Sport 110), phụ tùng tân trang, in ấn tài liệu giả, chi phí đi lại, ăn uống và tiền đưa cho Khánh theo thỏa thuận là 4,02 tỉ đồng. Tổng số tiền Sơ thu lợi bất chính là 730 triệu đồng.

Năm 2021, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Cần Thơ phát hiện dấu hiệu làm giả trong 17 hồ sơ các xe máy nên đã tiến hành rà soát, kiểm tra đối chiếu thì phát hiện vụ việc…

Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Sơ 6 năm tù về tội làm giả tài liệu và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; tuyên phạt bị cáo Khánh 8 năm tù về tội giả mạo trong công tác.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn buộc bị cáo Sơ phải có trách nhiệm liên đới với một số người liên quan trả lại cho người đã mua xe số tiền hơn 5 tỉ đồng.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, bị cáo Sơ kháng cáo yêu cầu hủy bản án sơ thẩm. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo thay đổi kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt và xem lại về trách nhiệm liên đới bồi thường và tòa phúc thẩm đã tuyên như trên.