Tòa trả hồ sơ vụ vứt xác ở đê sông Hồng 28/08/2025 18:20

(PLO)- Xuất hiện tình tiết mới liên quan đến chiếc điện thoại của nạn nhân nên HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ...

Ngày 28-8, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Ngọc Cảnh, Vũ Đức Kiên và Nguyễn Hữu Khanh, về tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 8-9-2024, một người đàn ông phát hiện trên đường đê sông Hồng thuộc xã Tráng Việt, huyện Mê Linh cũ (Hà Nội) có xác người chết nằm ở ven đê nên đã trình báo công an.

Công an xác minh người chết là Lê Hồng H (ở Hà Nội). Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy người này tử vong do sử dụng ma túy.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Tiếp tục điều tra, công an làm rõ, Nguyễn Ngọc Cảnh là chủ quán karaoke ở huyện Đông Anh cũ.

Chiều ngày 7-9-2024, bị cáo Kiên, Khanh, Cảnh và nhiều người khác, trong đó có Lê Hồng H có mặt tại quán của Cảnh.

Tối hôm đó, phòng karaoke mất điện, Kiên và Lê Hồng H đi mượn bình ắc quy để có thể sử dụng phòng hát Vip2 của quán.

Sau đó, Lê Hồng H hỏi Vũ Đức Kiên biết chỗ mua ma túy không thì Kiên đưa số điện thoại cho H gọi thử.

Lê Hồng H đã đưa 3,5 triệu đồng cho Kiên đi mua Ketamine.

Sau đó, tại phòng Vip2 của quán karaoke, Hà lấy 10 viên ma túy “kẹo” chia cho mọi người, trong khi đó Kiên “xào” Ketamine để mọi người cùng sử dụng.

Khi dùng xong, Hà nói “chưa đủ phê” và yêu cầu nên Kiên đưa thêm 1 viên ma túy “kẹo” để dùng.

Hà nhảy nhót, hò hét theo tiếng nhạc một lúc rồi nằm ra ghế trong phòng. Các thành viên khác trong nhóm vẫn nghe nhạc.

Đến khoảng 22h, bình ắc quy của phòng hát hết điện (vì mất điện nên quán hát phải dùng bình ắc quy), đèn và loa tắt, mọi người trong nhóm ra ngoài ngồi uống nước. Riêng Lê Hồng H và 3 người khác vẫn ngồi và nằm trong phòng Vip 2.

Khoảng 40 phút sau, Kiên vào phòng gọi H dậy nhưng thấy bạn bất động nên bảo Khanh: “Anh Khanh ơi, hình như H chết rồi”.

Khanh gọi H nhưng không thấy bạn có phản ứng gì nên đã hô hấp nhân tạo cho bạn nhưng không có chuyển biến.

Sau khi xác định H đã tử vong do sử dụng ma túy, cả nhóm đã dọn dẹp phòng Vip 2; Cảnh và Khanh cùng nhau khênh xác Hà đưa lên xe máy, Khanh điều khiển xe, để Cảnh ngồi sau giữ xác H rồi di chuyển trên đường đê sông Hồng đến địa phận xã Tráng Việt, huyện Mê Linh (cũ) thì dừng lại.

Các bị cáo khiêng xác nạn nhân để xuống ven đê mà không thông báo với gia đình anh H hay trình báo với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, các bị cáo cùng nhóm người sử dụng ma túy tại phòng VIP 2 đều có lời khai phù hợp với diễn biến vụ án như trên.

Theo lời khai của chủ quán karaoke, sau khi phát hiện H đã chết, anh ta yêu cầu tất cả nhân viên quán đi về để mình tìm cách lo liệu. Do sợ nên Cảnh đã cùng Khanh chở xác bạn đến đoạn đê ở ven đê sông Hồng, đặt ở đó rồi ra về.

Ngoài Cảnh và Khanh, không có ai khác tham gia vào việc bàn bạc, giúp sức mang xác H bỏ lại đê.

Đối với nhóm người cùng sử dụng ma túy tại phòng Vip 2 hôm xảy ra sự việc, CQĐT xác định những người này đã có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nên đã xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, gia đình nạn nhân cho biết, họ được nghe từ nhiều người nói rằng, khi anh H bị vứt ở ven đê thì nạn nhân chưa chết.

Khi biết tin, họ đến nơi thì thấy pháp y đang làm việc. Gia đình nạn nhân cũng cho biết anh H có sử dụng điện thoại nhưng khi tìm thấy thì không có điện thoại.

Sau phần xét hỏi, cho rằng có phát sinh thêm nội dung mới về chiếc điện thoại nên HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ.