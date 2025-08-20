Tôn vinh 25 tấm gương khuyết tật 'Tỏa sáng nghị lực Việt' 20/08/2025 18:25

Chiều 20-8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam và Công ty TCP Việt Nam phối hợp tổ chức Chương trình Tỏa sáng Nghị lực Việt năm 2025.

Chương trình tôn vinh 25 thanh niên khuyết tật giàu nghị lực, vượt qua nghịch cảnh, lan tỏa cảm hứng sống tích cực và khẳng định những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, cho biết: Theo thống kê, hiện nay ở Việt Nam, số lượng người khuyết tật từ 2 tuổi trở lên là hơn 8 triệu người, trong đó hơn 2 triệu người trong độ tuổi thanh niên.

Các tấm gương khuyết tật chia sẻ tại lễ tôn vinh.

Trong những năm qua Đảng, Nhà nước và xã hội luôn quan tâm đến người khuyết tật, thông qua việc ban hành, triển khai nhiều chủ trương, chính sách chăm lo, bảo đảm quyền và phát huy vai trò của người khuyết tật.

Qua đó góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, mở rộng cơ hội để người khuyết tật tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội, đồng thời xây dựng một môi trường nhân văn, không rào cản, hướng tới mục tiêu phát triển bao trùm và bền vững.

Cũng theo anh Lâm, mỗi bạn trẻ, dù xuất phát điểm khác nhau, đều mang trong mình khát vọng sống có ích và được cống hiến.

Nhưng với thanh niên khuyết tật, hành trình ấy gập ghềnh hơn, cần nhiều nghị lực hơn, và càng cần sự sẻ chia, khích lệ từ cộng đồng.

“25 gương mặt được vinh danh hôm nay đã chứng minh một chân lý: Giới hạn không nằm ở khiếm khuyết thể chất, mà nằm ở niềm tin và ý chí.

Chúng tôi tin rằng, mỗi thanh niên khuyết tật là một phần không thể thiếu của cộng đồng thanh niên Việt Nam. Mỗi bước tiến của các bạn là bước tiến của toàn xã hội, cùng hướng tới một tương lai không ai bị bỏ lại phía sau.

Hãy tiếp tục gìn giữ ngọn lửa nghị lực trong tim và bước đi kiêu hãnh trên hành trình của mình. Hãy tỏa sáng bằng chính sự kiên cường, lạc quan và nỗ lực không ngừng. Và hãy tin rằng, xã hội luôn cần đến các bạn, luôn dang rộng vòng tay chào đón và đồng hành cùng các bạn", anh Lâm nhấn mạnh.

Năm 2025, sau ba tháng triển khai kể từ ngày 24-4, Ban Tổ chức Tỏa sáng Nghị lực Việt năm 2025 đã nhận được 52 hồ sơ của 17 đơn vị, tổ chức giới thiệu. Hội đồng xét chọn đã họp và lựa chọn được 25 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu để tuyên dương.

25 tấm gương được tôn vinh tại chương trình.

Các gương mặt được tuyên dương năm nay đến từ nhiều vùng miền, ngành nghề khác nhau, nhưng đều mang trong mình nghị lực vượt khó và khát vọng cống hiến.

Nguyễn Diệu Linh – sinh viên ngành Quan hệ công chúng (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) và Đỗ Thị Hiền Giang – sinh viên ngành Quản trị kinh doanh (Đại học Thương mại Hà Nội), đều sinh năm 2003, là hai đại biểu trẻ tuổi nhất.

Dù còn ngồi trên ghế giảng đường, cả hai đã gặt hái nhiều thành tích trong học tập, sôi nổi tham gia các hoạt động thiện nguyện và cộng đồng, khẳng định tinh thần sống trách nhiệm và cống hiến.

Ông Nguyễn Quang Hiền Huy, Tổng Giám đốc TCP Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng nghị lực và khát vọng vươn lên của các bạn trẻ khuyết tật chính là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng”.

Tại Lễ tuyên dương Tỏa sáng Nghị lực Việt 2025, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng do TCP Việt Nam trao tặng.

Buổi sáng cùng ngày, Ban tổ chức đã tổ chức Tọa đàm với chủ đề Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và trao hỗ trợ cho 4 dự án tiêu biểu, mỗi dự án 50 triệu đồng.