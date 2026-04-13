Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao các quyết định về công tác cán bộ 13/04/2026 18:21

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cán bộ phải làm cho đúng, làm cho trúng, làm đến nơi đến chốn, làm với tinh thần trách nhiệm cao nhất - đó là cách tốt nhất để đáp lại niềm tin của Đảng, của nhân dân.

Chiều 13-4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo các quyết định, Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025- 2030 gồm 28 người, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm chín người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: NHÂN DÂN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tái cử giữ chức Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tái cử giữ chức Phó Bí thư Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 29 người. Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 11 người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự Đảng ủy Công an Trung ương. Ảnh: NHÂN DÂN

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm 45 người. Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 22 người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. Ảnh: NHÂN DÂN

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, tái cử giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 -2030.

Tái cử giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 còn có ba ông, bà: Nguyễn Thị Hoàng Vân, Đỗ Việt Hà, Nguyễn Quang Trường.

Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương (Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các Phó Bí thư Đảng ủy.Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030) gồm 39 người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương. Ảnh: NHÂN DÂN

Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 14 người.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, tái cử giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Hai ông Nguyễn Thái Học và Ngô Văn Cương giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Hội nghị, phát biểu giao nhiệm vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các đảng ủy được trao quyết định hôm nay đều giữ vai trò rất quan trọng. Mỗi lĩnh vực đều rất lớn, mỗi nhiệm vụ đều rất nặng nhưng tựu trung lại, tất cả đều liên quan trực tiếp đến năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng.

Cùng với đó là hiệu quả tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển cũng như thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHÂN DÂN

Lưu ý nhiều quyết định, nhiều chủ trương, nhiều cách làm của các cán bộ sẽ tác động trực tiếp, sâu rộng, lâu dài đến chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cán bộ phải nhận thức thật đầy đủ điều đó để luôn tự soi, tự nhắc, tự giữ mình, tự nâng cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, trước đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu mỗi cán bộ phải thật sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, làm quyết liệt, hiệu quả, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết; phải nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Các đảng ủy phải thật sự là trung tâm lãnh đạo, là nơi quy tụ trí tuệ, giữ vững kỷ cương, giữ đúng phương hướng, nguyên tắc trong từng lĩnh vực được phân công phụ trách.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý phải đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng trong chính các cơ quan, đơn vị mình; phải giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.

Đồng thời, thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình; tăng cường kiểm tra, giám sát; chủ động phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa, từ mỗi đảng viên trong chi bộ; không để những biểu hiện nhỏ tích tụ thành khuyết điểm lớn; không để sự nể nang, né tránh làm giảm sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phải chăm lo đội ngũ cán bộ; phải đánh giá cán bộ công tâm, khách quan, toàn diện; bố trí, sử dụng đúng người, đúng việc, đúng sở trường, đúng yêu cầu nhiệm vụ.

Đặc biệt, phải kiên quyết chống cục bộ, lợi ích nhóm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; phải bảo vệ, khuyến khích những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung; chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận có bản lĩnh, năng lực, đạo đức và khát vọng cống hiến...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng giao việc là giao niềm tin. Nhân dân nhìn vào chúng ta không chỉ để nghe điều chúng ta nói, mà quan trọng hơn là để thấy điều chúng ta làm. Ông yêu cầu phải làm cho đúng, làm cho trúng, làm đến nơi đến chốn, làm với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đó là cách tốt nhất để đáp lại niềm tin của Đảng, của nhân dân.