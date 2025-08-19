TP Cần Thơ khởi công dự án xây 1.200 căn nhà ở cho công nhân 19/08/2025 16:21

Ngày 19-8, tại phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ, dự án nhà ở thuộc khu thiết chế Công đoàn Khu công nghiệp An Nghiệp đã chính thức khởi công xây dựng.

Đây là một trong 250 công trình, dự án trọng điểm được Chính phủ chọn tổ chức khởi công, khánh thành đồng loạt trên cả nước nhằm chào mừng 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: DH

Dự án được triển khai trên khu đất có diện tích gần 35.000m2, tổng mức đầu tư hơn 850 tỉ đồng, gồm sáu tòa nhà. Cạnh đó, còn có một tòa nhà thương mại và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ cộng đồng.

Dự kiến khi hoàn thành, công trình sẽ cung cấp khoảng 1.200 căn hộ, giải quyết chỗ ở cho 2.100 đến 2.500 người, góp phần đáp ứng nhu cầu về nhà ở và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết giai đoạn 2021-2024, TP đã hoàn thành 2.252 căn nhà ở xã hội. Hiện nay, tổng chỉ tiêu nhà ở xã hội phải hoàn thành trên địa bàn TP đến năm 2030 là 16.900 căn. Trước mắt, đến năm 2025, TP phấn đấu hoàn thành 1.397 căn.

"Công trình này là mệnh lệnh từ trái tim, bởi nó xuất phát từ sự thấu hiểu và đồng cảm với những khó khăn về nhà ở của công nhân, người lao động. Đây là kết quả của quyết tâm chính trị, là cam kết hành động để hiện thực hóa mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển của TP Cần Thơ” - ông Hòa nói.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại lễ khởi công dự án. Ảnh: CHÂU ANH

Qua đó, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tiếp nhận, chủ trì, phối hợp sở ngành kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; yêu cầu các sở, ban, ngành TP tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để dự án được triển khai nhanh chóng, hiệu quả.