TP.HCM: Điểm chuẩn vào lớp 10 dự đoán tăng nhẹ 24/06/2025 09:38

Sáng 23-6, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố điểm thi, phổ điểm 3 môn cũng như điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và tích hợp.

Nhìn chung phổ điểm 3 môn đều lệch phải, đa số thí sinh đạt điểm từ trung bình đến khá.

Kết quả thi lớp 10 gây bất ngờ

Điểm môn ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh) gây bất ngờ vì không còn “mưa” điểm 10 như năm ngoái.

Năm nay, toàn TP chỉ có 488 thí sinh đạt điểm 10 thay vì 1.707 bài thi của năm ngoái, giảm ba lần. Đây là điều gây bất ngờ vì tiếng Anh từ nhiều năm qua được xem là môn dễ chịu nhất, là môn cứu cánh, giúp cho tổng điểm thi vào lớp 10 của học sinh được kéo lên.

Năm nay, mức điểm thí sinh đạt nhiều nhất là 7.25 với 3.143 em. Phổ điểm tập trung từ 6.75 đến 8 điểm. Số thí sinh đạt điểm 9 là 2101 em, 1.826 em đạt 9.25; 1.494 em đạt 9.5 và 1.028 em đạt 9.75 điểm.

Trong khi đó, năm 2024, phổ điểm môn này rất cao từ 8.75 đến 9 điểm.

Lý giải cho việc số điểm giỏi môn này giảm mạnh, nhiều giáo viên cho rằng đề thi có sự phân hoá rõ rệt, do đó chỉ những thí sinh nào thực sự xuất sắc mới đạt điểm 10.

Trong khi đó, điểm môn Toán tăng mạnh, gây bất ngờ và thoát “dớp” hơn 50% dưới điểm trung bình so với mọi năm.

Số lượng thí sinh đạt điểm 10 rất ít, chỉ 36 em trong khi năm ngoái là 49 em. Điểm số nhiều thí sinh đạt nhất là 7.0 với 4.580 em. Trong khi đó, điểm số thí sinh đạt được nhiều nhất là 5 với 7.167 em.

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình môn Toán là 28.028 em (tỉ lệ 36,7%). So với mọi năm, năm nay tỉ lệ thí sinh đạt điểm trên trung bình môn Toán tăng mạnh.

Với môn Văn, phổ điểm tập trung từ 6.75 đến 7.25, gần bằng năm ngoái. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 6,75 với 5.936 thí sinh. Trong khi đó, năm 2024, mức điểm thí sinh đạt được là 7 với 9.182 em.

Môn này có điểm số cao nhất là 9,5 với hai bài thi. Từ điểm 9 trở lên có 203 thí sinh. Môn này có khoảng 15% bài thi dưới điểm trung bình, số đạt điểm trên trung bình là 65.084 thí sinh, chiếm tỉ lệ 85,12%.

Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Điểm chuẩn vào lớp 10 sẽ tăng nhẹ

Sau khi nghiên cứu phổ điểm thi vào lớp 10, ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông, quận 6 dự đoán, điểm chuẩn các trường tốp đầu sẽ ‘nhích’ nhẹ so với năm ngoái, cụ thể tăng khoảng 0,5.

Theo ông Cường, năm nay không còn triển khai mô hình lớp chuyên trong trường thường nên tỉ lệ canh tranh vào các trường này cao hơn mọi năm.

Trong khi đó, điểm chuẩn vào lớp 10 tại các trường tốp 2 và tốp 3 có thể giảm nhẹ. Lý do, điểm môn Toán năm nay khả quan nhưng ngược lại điểm môn tiếng Anh lại thấp hơn năm ngoái. “Điểm chuẩn các trường sẽ không chênh lệch nhiều so với mọi năm do số lượng thí sinh dự thi ít trong khi đó chỉ tiêu vào lớp 10 công lập khá cao. Vì Sở không còn áp chỉ tiêu hướng nghiệp sau THCS như các năm trước” - ông Cường đánh giá.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hữu Trí, huyện Bình Chánh chia sẻ phổ điểm 3 môn thi năm nay tập trung điểm trên trung bình. Chính vì vậy, dự đoán điểm chuẩn các trường tốp đầu có thể nhích lên từ 0,25 đến 0,75 điểm so với năm rồi, lấy từ 23 điểm trở lên.

Điểm chuẩn các trường tốp 2 cũng có thể tăng từ 0,25 đến 0,5 điểm, các trường này khả năng lấy điểm chuẩn từ 15 điểm trở lên. Lý do, điểm trên trung bình của 3 môn nhiều.

Trong khi đó, điểm chuẩn các trường tốp 3 sẽ lấy từ 11 đến 15 điểm trở lên tuỳ vùng ngoại thành hay vùng ven. “Năm nay, số lượng thí sinh dự thi ít, chỉ tiêu trúng tuyển cao nên điểm chuẩn biến động không nhiều. Nếu thí sinh dự thi năm nay bằng với năm rồi thì điểm chuẩn sẽ tăng mạnh” - ông Khoa nói.

Bà Lê Thị Thùy, Hiệu trưởng Trường THCS Vân Đồn, quận 4 cho biết năm nay trường chỉ có 72% học sinh đạt trên 20 điểm. “Năm ngoái, trường có rất nhiều em đạt điểm 10 môn tiếng Anh nhưng năm nay chỉ có 2 em/488 em đạt điểm tuyệt đối. Phổ điểm môn tiếng Anh và Văn năm nay không cao, nằm ở tầm trung” - bà Thuỳ nói.

Từ đó, bà Thuỳ nhận định điểm chuẩn các trường tốp đầu năm nay có thể giữ nguyên. Trong khi đó, các trường thuộc tốp 2, điểm chuẩn có thể tăng nhẹ khoảng 0,5 điểm.

Bà Lê Thị Tuyến Nhung, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ, quận 12 cho hay qua nắm bắt thông tin từ giáo viên chủ nhiệm, điểm vào lớp 10 tại trường tương đối khả quan. Cụ thể, mức điểm từ 20 trở lên nhiều em đạt được, điểm từ 24 trở lên không phải hiếm.

“Điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay có khả năng sẽ tăng nhẹ. Tỉ lệ học sinh vào công lập năm nay tăng nhiều hơn năm ngoái. Do đó, trường tư thục, trường nghề và trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ rất khó khăn khi tuyển học sinh” - bà Nhung nói.

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên, tích hợp giảm

So với năm 2024, điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên ở hầu hết các môn đều giảm từ 0,25 đến 5 điểm.

Lớp chuyên Tin của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong giảm mạnh nhất, từ 37,25 xuống còn 32,25.

Tiếp đến lớp chuyên Hoá và chuyên Lý của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cùng giảm 4 điểm.

2 lớp chuyên cùng giảm 3.75 điểm là chuyên Tin của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và chuyên Lý của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Năm nay, lớp chuyên Địa và chuyên Hoá của Trường THPT chuyên Lê Hồng giảm 2 điểm so với năm 2024.

Ở chiều ngược lại, lớp chuyên Sinh và Sử của hai trường này tăng 2.25 đến 3 điểm đầu vào, dẫn đầu năm học này.

Tương tự, điểm chuẩn vào lớp 10 các lớp tích hợp giảm hoặc giữ nguyên.