TP.HCM: Khởi đầu hành trình tiến tới siêu đô thị quốc tế 16/10/2025 13:30

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM đã khép lại và nó mở ra cho một khởi đầu mới của hành trình TP.HCM thành siêu đô thị tầm vóc quốc tế.

Sáng nay, TP.HCM bước vào ngày làm việc đầu tiên sau Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 - một đại hội mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt - đại hội đầu tiên sau khi hợp nhất ba địa phương TP.HCM cũ, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương.

Hơn cả một sự kiện chính trị, đây là bước ngoặt của tư duy phát triển đô thị Việt Nam, khi một không gian kinh tế – xã hội mới ra đời với khát vọng trở thành “siêu đô thị quốc tế”, top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới vào năm 2045.

Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I vinh dự đón Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam... Ảnh: THUẬN VĂN

Thành phố của hợp nhất – Thành phố của khát vọng

“Hợp nhất ý chí, hành động, phát huy tiềm năng của siêu đô thị” không chỉ là khẩu hiệu của Đại hội, mà là thông điệp về một tinh thần mới: Tinh thần hợp nhất trong sự tôn trọng cái đa dạng, đồng thuận để cùng phát huy lợi thế của đa dạng phục vụ cho sự đổi mới.

Đại hội lần này thực sự “thực chất”, không phô trương, không hình thức nhưng lại chan chứa sinh khí, thẳng thắn và trí tuệ. Từ một đảng viên và người dân Thành phố, tôi cảm nhận được niềm tự hào sâu sắc: Thành phố đã và đang trở lại vị thế tiên phong, đầu tàu, cực đổi mới sáng tạo của cả nước.

Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 vừa kết thúc thành công rực rỡ, đánh dấu bước ngoặt to lớn trong sự chuyển mình mạnh mẽ của một siêu đô thị. Ảnh: BTC

Trong thời đại kinh tế tri thức, khi tri thức, vốn, công nghệ và nhân tài liên tục dịch chuyển, thì TP.HCM hợp nhất hôm nay phải trở thành nơi “tụ hội” nơi mọi dòng chảy hội tụ để tạo nên sức mạnh mới.

Bởi trong thế giới luôn vận động, thành công không thuộc về nơi có nhiều tài nguyên nhất, mà thuộc về nơi biết quy tụ, kết nối và chuyển hóa dòng chảy tri thức ấy từ ngoại lực thành nội lực. Khi thế giới chuyển động, Thành phố phải trở thành điểm tụ.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị, chỉ định ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTC

Tư tưởng chỉ đạo từ Tổng Bí thư – tầm nhìn nhân văn và chiến lược

Trong bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi gắm một thông điệp mà đối với tôi, vừa thấm đẫm lý luận, vừa đầy cảm xúc: “TP.HCM phải trở lại vai trò cực đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, và đặt người dân ở trung tâm của mọi chính sách.”

Tư tưởng “trở lại vai trò cực đổi mới sáng tạo” – nghe qua tưởng quen nhưng hàm nghĩa sâu sắc. “Trở lại” không phải là quay về quá khứ, mà là khôi phục tinh thần tiên phong, năng động, sáng tạo vốn đã làm nên bản sắc Thành phố. “Cực đổi mới sáng tạo” không chỉ nói về công nghệ hay khởi nghiệp, mà là cực giá trị của tư duy dám khác biệt, dám chịu trách nhiệm, dám đi đầu – điều mà TP.HCM từng là biểu tượng.

Thông điệp “đặt người dân ở trung tâm” là một chuyển dịch tinh tế về tư duy lãnh đạo: Phát triển không chỉ bằng con số GDP, mà bằng chất lượng sống, mức độ hạnh phúc và niềm tin của người dân. Đây là ngôn ngữ của một nhà lãnh đạo nhân văn – người nhìn thấy phát triển kinh tế và xây dựng con người là hai mặt của cùng một hành trình. Chính điều đó đã khơi dậy khát vọng và trách nhiệm trong từng cán bộ, từng đảng viên Thành phố hôm nay.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTC

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang bày tỏ lời cam kết từ trái tim người lãnh đạo

Trong bài phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nói ngắn gọn mà lay động: “Nguồn lực lớn nhất của TP.HCM là con người.”

Cụm từ “nguồn lực lớn nhất” tưởng chừng quen thuộc nhưng khi được đặt trong bối cảnh này, nó trở thành tuyên ngôn hành động của một nhà lãnh đạo thấu hiểu Thành phố mà mình đang dẫn dắt. Không phải vốn, không phải hạ tầng, mà là con người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đó mới là tài sản vô giá.

Lời của Bí thư Trần Lưu Quang không hoa mỹ nhưng chân thành, đong đầy chiều sâu của trải nghiệm. Ông không né tránh khó khăn, từ biến động kinh tế toàn cầu đến tâm lý “sợ sai, sợ trách nhiệm”, mà nhìn thẳng, chỉ rõ, và kêu gọi “mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu gương, biến nghị quyết thành hành động, hành động thành kết quả”. Ở đó, ta thấy một tinh thần hành động quyết liệt, đồng thời là lời hứa trước nhân dân: Đại hội không chỉ là sự kiện mà là điểm khởi đầu của chuỗi hành động.

Từ tầm nhìn đến hành động – Kỳ vọng của người dân Thành phố

Người dân TP.HCM hôm nay không chỉ mong chờ những bản quy hoạch đẹp hay con số tăng trưởng cao, mà cần những chính sách chạm được vào đời sống, những công trình thực sự phục vụ dân sinh. Họ kỳ vọng vào một chính quyền hành động, một đội ngũ lãnh đạo biết lắng nghe và một Thành phố năng động, nghĩa tình, bền vững.

Từ góc độ kinh tế vĩ mô, Thành phố cần tận dụng hợp nhất để tạo chuỗi giá trị biển – cảng – công nghệ – đô thị thông minh – tài chính - AI, mở rộng không gian phát triển, tái cấu trúc sản xuất, dịch vụ, và quản trị đô thị. Nhưng hơn hết, như hai vị lãnh đạo đã nhấn mạnh, chìa khóa của mọi thành công là con người và niềm tin.

TP.HCM đã và đang hiện thực hóa khát vọng trở thành “siêu đô thị quốc tế”, top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới vào năm 2045. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đại hội I Đảng bộ TP.HCM đã khép lại nhưng hành trình của siêu đô thị Việt Nam vừa mở ra. Với định hướng đúng đắn của Trung ương, sự dẫn dắt quyết liệt của Thành ủy và sự đồng lòng của nhân dân, tôi tin rằng TP.HCM sẽ không chỉ là đầu tàu, mà còn là trái tim của đổi mới quốc gia – biểu tượng của một Việt Nam tự tin, sáng tạo và nhân văn trong thế kỷ XXI.

Và với tôi – một người con của Thành phố, một đảng viên và một tri thức – điều đọng lại sau Đại hội là niềm thôi thúc phải cố gắng nhiều hơn. Khi nghe Tổng Bí thư nói “phát triển phải vì hạnh phúc của nhân dân”, nghe Bí thư Thành ủy khẳng định “nguồn lực lớn nhất là con người”, tôi hiểu rằng tri thức, dù nhỏ bé, cũng là một phần vốn quý của Thành phố.

Ngày xưa, Bác Hồ đã gieo vào lòng dân tộc niềm tin tất thắng, để từ niềm tin ấy, toàn dân, toàn quân dám hi sinh mọi thứ vì độc lập, tự do.

Hôm nay, TP.HCM cũng cần khơi dậy lại niềm tin tất thắng ấy – niềm tin vào con người, vào trí tuệ và vào chính tương lai. Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã cho chúng ta niềm tin, và đến lúc chính chúng ta phải góp lại từng phần tri thức, từng hạt tâm huyết, để cùng nhau làm nên một TP.HCM phồn vinh, văn minh, hạnh phúc – siêu đô thị của Việt Nam và Đông Nam Á.