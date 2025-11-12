TP.HCM muốn chinh phục bầu trời, biến Long Thành thành 'đô thị sân bay' 12/11/2025 14:38

(PLO)- Sân bay Long Thành sắp hoạt động, cùng Tân Sơn Nhất, Côn Đảo, Vũng Tàu, TP.HCM đang hình thành mạng lưới không - thủy - bộ hoàn chỉnh, hướng tới vị thế trung tâm hàng không hàng đầu Đông Nam Á.

Ngày 12-11, tại TP.HCM diễn ra Hội thảo “Hợp tác phát triển cảng biển và cảng hàng không hiện đại, bền vững” trong khuôn khổ chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Hà Lan.

TP.HCM muốn chinh phục bầu trời, biển cả

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết hội nghị mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hà Lan đang phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và thực chất hơn bao giờ hết, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và logistics.

"TP.HCM hiện có quan hệ kết nghĩa với 3 thành phố của Hà Lan: Rotterdam, Eindhoven và Emmen. Nhưng hôm nay, tôi muốn cùng bà Bộ trưởng dành sự chú trọng đặc biệt cho Rotterdam - đô thị cảng hàng đầu thế giới và cũng là người bạn đồng hành cùng TP.HCM từ hơn một thập kỷ trước trên hành trình vươn ra biển lớn và dẫn dắt dòng chảy thương mại quốc tế.

Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng đang bước vào giai đoạn mở rộng hạ tầng cảng biển và hàng không với quy mô và tốc độ chưa từng có. Hệ thống 98 bến cảng của TP.HCM sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu có tổng sản lượng hàng hóa đạt hơn 330 triệu tấn/năm" - ông Cường nhấn mạnh.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Hiện TP đang thúc đẩy phát triển, hiện đại hoá cảng Cái Mép - Thị Vải và cảng Trung chuyển quốc tế Cần Giờ, định hướng trở thành cảng trung chuyển quốc tế lớn nhất cả nước, mang tầm cỡ khu vực Châu Á và thế giới.

Trong lĩnh vực hàng không, Tân Sơn Nhất, Côn Đảo và Vũng Tàu là những cảng chủ lực, cùng với sân bay quốc tế Long Thành sắp đi vào hoạt động sẽ tạo nên mạng lưới kết nối không - thủy - bộ liên vùng hoàn chỉnh, giúp TP.HCM sớm đạt được mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển hàng không - logistics hàng đầu Đông Nam Á.

Bên cạnh các thế mạnh và cơ hội, TP.HCM vẫn đang nỗ lực vượt qua những thách thức về hạ tầng, kết nối đa phương thức, biến đổi khí hậu và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Do đó, việc hợp tác với Hà Lan, quốc gia đã chinh phục thành công bầu trời và biển cả bằng tri thức và sức sáng tạo, có ý nghĩa hết sức quan trọng với TP.

Thông qua diễn đàn, TP.HCM mong muốn được lắng nghe kinh nghiệm từ các đối tác Hà Lan và thúc đẩy các hướng hợp tác cụ thể sau: Thứ nhất là hợp tác phát triển cảng biển xanh và thông minh thông qua chia sẻ kinh nghiệm quy hoạch, vận hành, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực; Thứ hai là hợp tác nghiên cứu mô hình “đô thị sân bay” của Amsterdam Schiphol để áp dụng tại Tân Sơn Nhất và Long Thành; đồng thời hợp tác trong quản lý vận hành, kỹ thuật và logistics hàng không. Thứ ba là hợp tác phát triển mạng lưới logistics liên vùng và khu thương mại tự do tại TP.HCM theo hướng xanh, số hóa và hiệu quả; Thứ tư là tiếp tục thúc đẩy quan hệ “Đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước” thông qua hợp tác về quản lý ngập lụt, sản xuất năng lượng tái tạo và phát triển kinh tế tuần hoàn. TP.HCM mong rằng sau hội thảo hôm nay, sẽ có nhiều thỏa thuận, dự án hợp tác cụ thể được triển khai – từ cảng xanh, sân bay thông minh cho đến trung tâm logistics số hóa để hiện thực hóa tầm nhìn “kết nối hai cửa ngõ của thế giới: Rotterdam - TP.HCM”. Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

TP.HCM cam kết tiếp tục tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, đồng thời mở rộng hợp tác công – tư (PPP) để thu hút đầu tư vào hạ tầng cảng biển, hàng không và logistics của TP.

Hành trình xanh hóa cảng biển, sân bay

Ở phiên họp về “Phát triển và vận hành sân bay bền vững và hiệu quả”, đại diện Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã trình bày tham luận về định hướng phát triển và vận hành hệ thống cảng hàng không quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả và thân thiện với môi trường.

Đại diện ACV cho biết, trong giai đoạn phát triển mới của ngành hàng không dân dụng Việt Nam, doanh nghiệp xác định mục tiêu đến năm 2030 là hoàn thiện mạng lưới cảng hàng không quốc gia đồng bộ, thông minh và bền vững, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng nhanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Trọng tâm đầu tiên là hoàn thành và đưa vào khai thác giai đoạn 1 dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào năm 2026, bảo đảm tiến độ, chất lượng, đạt chuẩn quốc tế, vận hành an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường. Sau đó, ACV sẽ triển khai giai đoạn 2, nâng công suất thiết kế lên 50 triệu hành khách và 1,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, từng bước đưa Long Thành trở thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực phía Nam.

Song song đó, ACV tập trung mở rộng, nâng cấp các cảng hàng không trọng điểm như Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Cát Bi và Cam Ranh...Mục tiêu đến năm 2030, tổng công suất thông qua hệ thống cảng hàng không đạt khoảng 179 triệu lượt hành khách mỗi năm, tăng gần 40% so với năm 2025, với tổng mức đầu tư hơn 8 tỉ USD.

"Các dự án hàng không mới được định hướng theo tiêu chí xanh, thông minh và bền vững. Tiêu biểu là Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nơi kiến trúc được thiết kế hài hòa với ánh sáng tự nhiên, tích hợp năng lượng mặt trời, hệ thống xử lý và tuần hoàn nước thải hiện đại, hướng tới mô hình “sân bay không phát thải” trong tương lai" - đại diện ACV thông tin.

Phiên họp "Phát triển và vận hành sân bay bền vững và hiệu quả”.

Tại phiên thảo luận “Phát triển cảng – Cơ hội và thách thức cho TP.HCM”, các chuyên gia và doanh nghiệp tập trung bàn về chiến lược phát triển hệ thống cảng biển thông minh, bền vững.

Nhiều ý kiến quốc tế nhấn mạnh cần ưu tiên chính sách và nguồn lực cho cảng xanh, luồng hàng hải xanh, đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ Hà Lan, quốc gia đi đầu trong lĩnh vực này.

Đại diện Tập đoàn Damen giới thiệu công nghệ tàu và sà lan điện, mô hình cảng tự sản xuất, cung cấp năng lượng sạch, hướng tới mục tiêu net zero. Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm khả năng ứng dụng loại tàu này, trong khi Damen khẳng định công nghệ đã sẵn sàng, chỉ cần hạ tầng sạc và cơ chế hỗ trợ phù hợp.

Đại diện Cảng Rotterdam cho rằng phát triển vành đai vận chuyển xanh đòi hỏi sự hợp tác và chia sẻ dữ liệu giữa các cảng, hướng tới hành lang xanh kết nối Cái Mép - Rotterdam. Họ sẵn sàng phối hợp cùng Việt Nam trong việc xây dựng tiêu chuẩn và triển khai thí điểm tại Cái Mép.