TP.HCM muốn thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với TP Mumbai, Ấn Độ 15/08/2025 19:34

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM mong muốn TP.HCM và TP Mumbai sớm ký kết Bản Ghi nhớ về Hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hợp tác thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân

Tối 15-8, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Độc lập nước Cộng hoà Ấn Độ. Tham dự có bà Trần Thị Diệu Thuý, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Phát biểu chúc mừng, bà Trần Thị Diệu Thuý cho biết kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào đầu năm 1970, mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ không ngừng phát triển mạnh mẽ. Ở cấp địa phương, TP.HCM luôn mong muốn đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam - Ấn Độ.

Bà Thuý cho biết bên cạnh hợp tác kinh tế, mối quan hệ tốt đẹp giữa TP.HCM và các địa phương của Ấn Độ còn được khắc họa qua các công trình văn hóa mang đậm dấu ấn của tình hữu nghị.

Bà Trần Thị Diệu Thuý, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (áo vàng, giữa) chúc mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Độc lập nước Cộng hoà Ấn Độ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo đó, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trung tâm Thủ đô New Delhi đã được khánh thành năm 2022, ngay sau đó tượng Lãnh tụ Mahatma Gandhi tại trung tâm TP.HCM được khánh thành năm 2023.

Đặc biệt, tháng 5-2025, TP.HCM đã tổ chức thành công Đại lễ Vesak. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, Xá lợi Đức Phật được cung thỉnh tới Việt Nam.

Dịp này, lãnh đạo TP.HCM cảm ơn Chính phủ Ấn Độ, các cao tăng đã đích thân tháp tùng, cung thỉnh Xá lợi Đức Phật đến TP.HCM. Theo bà Thuý, điều này không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, trong đó Phật giáo là một sợi dây kết nối lịch sử, văn hóa giữa hai nước.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng bày tỏ thiện chí của TP trong việc thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với TP Mumbai, đồng thời mong muốn hai TP sẽ ký kết Bản Ghi nhớ về Hợp tác trong thời gian sớm nhất.

“Đây sẽ là quan hệ hữu nghị hợp tác cấp địa phương đầu tiên giữa Việt Nam và Ấn Độ, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hợp tác thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân”- bà Thuý cho biết.

Ông Vipra Pandey, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đáp lời, ông Vipra Pandey, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM, đánh giá những năm qua, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ không ngừng được củng cố và phát triển.

Song song đó, hợp tác kinh tế giữa hai nước tiếp tục tăng trưởng ổn định. Các doanh nghiệp Ấn Độ ngày càng đầu tư nhiều hơn vào sản xuất, hạ tầng và năng lượng tái tạo tại Việt Nam, trong khi các doanh nghiệp Việt Nam đang mở rộng sự hiện diện tại Ấn Độ, đặc biệt trong lĩnh vực xe điện, chế biến nông sản và công nghệ.

Ông Vipra Pandey khẳng định người dân hai nước hoàn toàn có thể tự hào về chiều sâu và sự rộng mở trong quan hệ giữa Việt Nam - Ấn Độ. Hai nước đang cùng nhau thúc đẩy thương mại và đầu tư, tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh, phát triển bền vững, đồng thời làm sâu sắc thêm các kết nối văn hóa và giáo dục.

Theo ông, những giá trị chung, sự đồng thuận chiến lược và tình cảm gắn bó giữa nhân dân Việt Nam - Ấn Độ không chỉ giúp quan hệ đối tác này được thử thách qua thời gian, mà còn hướng tới tương lai.