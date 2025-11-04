TP.HCM: Người dân mong xóa quy hoạch treo hàng chục năm 04/11/2025 14:19

(PLO)- Người dân TP.HCM mong quy hoạch treo kéo dài nhiều thập kỷ sớm được tháo gỡ để bảo đảm quyền lợi và ổn định cuộc sống.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi sở ngành, các đơn vị liên quan về việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, sở này nhận được công văn của UBND TP về giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri. Theo đó, giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố và UBND các xã, phường, đặc khu Côn Đảo nghiên cứu, rà soát các nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với đơn vị để giải quyết, trả lời theo quy định.

Theo đó, vấn đề quy hoạch và việc triển khai quy hoạch kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân là nội dung được đông đảo cử tri quan tâm và kiến nghị thành phố có giải pháp xử lý để ổn định đời sống.

Đơn cử, cử tri phường Bình Quới đề nghị xem xét lại việc điều chỉnh quy hoạch khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa. Theo đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000, hiện nay có một phần đất dân cư sinh sống ổn định hơn 60 năm tại khu phố 12 được quy hoạch thành bãi đỗ xe, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng chục hộ dân. Do đó, cử tri kiến nghị TP điều chỉnh quy hoạch thành “nhóm nhà ở hiện hữu chỉnh trang" để phù hợp với thực tế dân cư và đảm bảo quyền lợi người dân.

Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, nơi bị quy hoạch treo suốt hơn 30 năm qua.

Tương tự, cử tri phường Gia Định phản ánh về tình trạng quy hoạch tại khu phố 41 bị ảnh hưởng bởi 2 dự án quy hoạch mở rộng đường (dự án 259, 261 Bạch Đằng và đường Phan Chu Trinh) từ năm 2006 đến nay, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, nhà ở và quyền lợi của người dân.

Việc quy hoạch kéo dài khiến người dân không thể mua bán, sửa chữa, xây dựng nhà cửa, dẫn đến bức xúc. Cử tri kiến nghị TP sớm xem xét và xóa bỏ quy hoạch treo đối với các dự án không khả thi, tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống.

Cử tri Lê Quốc Hùng, 2/33 ấp 7 xã Hiệp Phước cho biết hiện nay trên địa bàn xã Hiệp Phước, người dân rất bức xúc về các đồ án quy hoạch, vì có những quy hoạch treo đến 10, 15 năm, thậm chí 20 năm mà chưa được triển khai thực hiện nhưng không xóa quy hoạch.

Điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến quyền sử dụng đất của người dân, cụ thể như khu quy hoạch cảng Hiệp Phước; khu xử lý nước thải; khu kho bãi, khu trung tâm thương mại - dịch vụ... làm hạn chế quyền sử dụng đất của người dân.

Cử tri Trương Thị Hồng Hoa, Khu phố 24, phường Chánh Hưng cho biết tình trạng quy hoạch treo trên địa bàn phường Chánh Hưng nói chung và khu vực gần Công viên Dạ Nam, đường Phạm Thế Hiển nói riêng đã quy hoạch trên 20 năm.

Dự án ban đầu của quy hoạch treo là xây dựng công viên. Mỗi khi xin giấy phép xây dựng, dân vẫn buộc phải làm cam kết tự dỡ bỏ không được bồi thường khi Nhà nước sử dụng. Người dân kiến nghị TP xem xét xóa quy hoạch treo đối với những khu vực không còn phù hợp quy hoạch trong tình hình hiện nay để người dân an tâm, ổn định cuộc sống.

Cử tri Nguyễn Văn Thanh, khu phố 55, phường Bình Đông cũng phản ánh khu phố 54, 55 (ấp 1 xã An Phú Tây cũ) nằm trong dự án quy hoạch giải tỏa thuộc khu Nam thành phố từ năm 2004 tới nay vẫn chưa thực hiện. Người dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc xin sửa chữa nhà ở, đề nghị sớm giải quyết cho người dân để ổn định cuộc sống.