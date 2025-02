TP.HCM phải mượn phôi, tăng ca... để in giấy phép lái xe cho người dân 11/02/2025 15:54

Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản báo cáo với UBND TP về việc sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) trên địa bàn TP.

Phải mượn phôi giấy phép lái xe tỉnh khác

Theo Sở GTVT TP.HCM, trung bình một năm Sở thực hiện cấp mới, cấp đổi GPLX là 600.000 phôi bằng lái, chiếm tỷ lệ 20% số lượng cấp đổi GPLX trên cả nước. Từ tháng 10-2024 đến nay do tác động của Luật Trật tự an toàn giao thông ảnh hưởng đến tâm lý của người dân dẫn đến lưu lượng cấp đổi GPLX tăng đột biến (tính đến thời điểm tháng 12-2024 gần 890.000 phôi).

Trung bình một năm Sở GTVT TP.HCM thực hiện cấp mới, cấp đổi GPLX là 600.000 phôi bằng lái. Ảnh: TN

Hiện nay công tác sát hạch và cấp GPLX gặp một số khó khăn như Luật Trật tự an toàn giao thông có hiệu lực từ ngày 1-1 theo đó quy định phân hạng GPLX mới gồm 15 hạng đã làm ảnh hưởng đến tâm lý của người dân, dẫn đến việc tăng tỷ lệ dự thi, nhất là các hạng lái xe mô tô.

Đồng thời việc triển khai thực hiện Thông tư 35/2024 có sự không thống nhất về điều khoản chuyển tiếp. Bên cạnh đó, các phần mềm do Cục Đường bộ Việt Nam điều chỉnh, nâng cấp, còn tồn tại lỗi trong quá trình sử dụng.

Liên quan đến việc thiếu hụt phôi (dùng để in) GPLX, Sở này cũng cho biết đến hết tháng 10-2024, Cục Đường bộ Việt Nam cung cấp phôi cho Sở GTVT TP.HCM được 581.400 phôi/710.000 phôi theo Hợp đồng đã ký, như vậy chỉ đáp ứng được 81.88% của hợp đồng.

Để giải quyết nhu cầu thiếu hụt phôi, Sở GTVT đã chủ động liên hệ Sở GTVT các tỉnh, thành để mượn tạm phôi GPLX trong thời gian chờ Cục Đường bộ Việt Nam cân đối, phân bổ nhằm kịp thời giải quyết nhu cầu cho người dân trên địa bàn thành phố.

Không chỉ vậy, việc thiếu hụt vật tư phục vụ in giấy phép lái xe (mực in, phim trung gian...) đang ảnh hưởng rất lớn tới công tác cấp đổi tại TP.HCM.

Năm 2024, số vật tư đã đấu thầu căn cứ dự toán ngân sách nhà nước giao chỉ đủ đáp ứng in 455.000 phôi giấy phép lái xe.

Từ tháng 10-2024, TP.HCM chủ động cân đối, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước tổ chức chọn nhà thầu "cung cấp nguyên vật liệu in kèm thẻ PET" bổ sung thiếu hụt nhưng chưa thể thực hiện ngay do quy định về thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ còn căn cứ vào một số quy định.

Trong tháng 1, Sở GTVT TP.HCM đã khẩn trương tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu "cung cấp nguyên vật liệu in kèm thẻ PET" dự kiến hoàn tất ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu vào đầu tháng 3 năm nay.

Sở GTVT TP.HCM đã ký hợp đồng với Trung tâm Kỹ thuật tài liệu nghiệp vụ theo hình thức chỉ định thầu 2 lần (vào ngày 20-1 và 7-2). Đây là giải pháp tạm thời nhằm giải quyết cấp thiết cho các hồ sơ cấp đổi dịch vụ công và áp lực xã hội phải cấp giấy phép đang tồn trong thời gian chờ kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp năm 2025.

Phải tăng ca để in 3.000 GPLX/ngày

Sở GTVT cũng báo cáo với UBND TP, hiện số GPLX tồn cần xử lý gồm 160.000 GPLX cho học viên có kết quả đạt sát hạch từ đầu tháng 11-2024 đến ngày 18-1 và 12.000 GPLX đề nghị cấp đổi, cấp lại từ ngày 13-1 đến ngày 24-1; 800 GPLX đăng ký trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công.

TP.HCM đang nỗ lực để cung cấp đủ GPLX cho người dân. Ảnh: TN

Căn cứ vào tình hình nhân sự hiện có, tiến độ đấu thầu cung cấp vật tư in GPLX, công suất trang thiết bị in GPLX; để có thể in 172.800 GPLX tồn, Sở cần 50 ngày để thực hiện, với điều kiện cần là có đủ vật tư in GPLX: 232 cuộn Ribbon (1 cuộn in được 750 giấy phép lái xe), phim trung gian 348 cuộn phim trung gian (1 cuộn in được 500 GPLX).

Đồng thời, tổ chức làm tăng ca đạt số lượng in 3.000 GPLX/ ngày và điều kiện trang thiết bị in lý tưởng không hư hỏng khi hoạt động hết công suất.

Ngoài ra, đối với công tác sát hạch cấp GPLX cho người học lái xe đã hoặc đang được đào tạo lái xe trước ngày 1-1 (bao gồm các học viên vi phạm) sẽ được làm theo quy trình sát hạch lái xe quy định tại Thông tư 05/2024 của Bộ GTVT (quy trình sát hạch lái xe cũ cho phân hạng cũ). Thời gian thực hiện đến ngày 1-7, hoặc cho đến khi các trung tâm sát hạch hoàn thiện các điều kiện theo quy định và được cấp lại giấy phép sát hạch.

Các học viên đào tạo sau ngày 1-1 bắt buộc phải đào tạo theo phân hạng mới và phải chờ các trung tâm sát hạch lái xe hoàn thiện các điều kiện theo quy định, cấp lại giấy phép sát hạch mới được tổ chức sát hạch.

Sở GTVT TP.HCM đề nghị Bộ GTVT khẩn trương sửa đổi, bổ sung thông tư 35 của Bộ Giao thông vận tải cho phù hợp với Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 160 của Chính phủ.