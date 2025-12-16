TP.HCM sẽ bình chọn 10 dấu ấn nổi bật năm 2025 16/12/2025 14:15

(PLO)- TP.HCM sẽ chọn 15 trong số 65 dấu ấn đã được đề xuất để lấy ý kiến nhân dân, từ đó chọn ra 10 dấu ấn nổi bật của TP năm 2025.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có công văn truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Trần Thị Diệu Thúy tại cuộc họp Hội đồng bình chọn, công bố và truyền thông về 10 dấu ấn nổi bật của TP.HCM năm 2025.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Trần Thị Diệu Thúy, năm 2025 là năm có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng đối với TP.HCM, gắn với nhiều sự kiện lớn của đất nước.

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dấu ấn nổi bật tại TP.HCM năm 2025. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trong bối cảnh đó, việc xem xét và bình chọn các dấu ấn tiêu biểu phải được Hội đồng thực hiện chặt chẽ, bảo đảm lựa chọn đúng những kết quả thật sự nổi bật, có ý nghĩa.

Các dấu ấn được xác định phải mang tính phổ biến, đại diện và thống nhất, phản ánh đặc trưng chung của TP.HCM mới, đồng thời gắn với đời sống nhân dân, có sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Phó Chủ tịch Trần Thị Diệu Thúy giao Sở Văn hóa và Thể thao (Thường trực Hội đồng) chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND TP tổ chức họp bình chọn 15 dấu ấn trong số 65 dấu ấn đã được đề xuất. Sau đó, trình Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP xem xét trình Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng thời, thành lập Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng để rà soát, biên tập lại các dấu ấn được bình chọn, lấy ý kiến người dân.

Sở Văn hóa và Thể thao được giao bảo đảm hoàn thành các nội dung này trình UBND TP báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP xem xét, trình Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 25-12. Đài Phát thanh và Truyền hình TP được giao xây dựng phim tư liệu giới thiệu các dấu ấn nổi bật của TP sau khi Hội đồng thông qua.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Trần Thị Diệu Thúy, năm 2025 có sự kiện nổi bật là kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, dấu mốc lịch sử trọng đại, tiếp thêm niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin và trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng, phát triển TP và đất nước.

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, góp phần kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền TP trong giai đoạn phát triển mới.

Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn TP cũng được tổ chức thành công, tạo sự đồng thuận trong định hướng phát triển và củng cố niềm tin của nhân dân vào chặng đường phía trước.

Đặc biệt, TP.HCM vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động là niềm tự hào chung của các thế hệ, tiếp thêm động lực để TP không ngừng vươn lên, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp cho người dân.

Bên cạnh đó, nhiều cơ chế, chính sách quan trọng được ban hành, tạo hành lang pháp lý và động lực mới cho sự phát triển của TP, tiêu biểu là Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM vừa được Quốc hội thông qua.

Ngoài ra còn có Nghị quyết 222/2025 về xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, định hướng TP phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm tài chính, thương mại và đổi mới sáng tạo của cả nước...