TP.HCM sẽ hoàn tất chuyển cán bộ, công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu trước 1-1-2026 09/12/2025 20:33

(PLO)- Sở Nội vụ TP.HCM đề nghị các địa phương hoàn tất rà soát, sắp xếp và bố trí cán bộ, công chức, viên chức từ nay đến trước ngày 1-1-2026.

Ngày 9-12, Sở Nội vụ TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai Đề án “Rà soát, sắp xếp và bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP”.

Phát biểu tại hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, nêu thực tế khi tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cán bộ, công chức, viên chức cấp xã trách nhiệm nhiều hơn, khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu nhiệm vụ rất cao.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo bà, đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là ở cấp xã vì thế cần đa nhiệm, chuyên nghiệp, có năng lực tổng hợp. Trước yêu cầu đó, việc sắp xếp, bố trí nguồn nhận lực tại xã, phường thời gian qua được cấp ủy, chính quyền các cấp của TP.HCM (mới) đặc biệt quan tâm.

Tuy nhiên, bà Hiền cho biết tại một số chính quyền địa phương cấp xã hiện nay vẫn còn tình trạng thiếu nhân sự chủ chốt HĐND và UBND cấp xã, thiếu lãnh đạo một số phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã. Đồng thời, một số cấp xã lại đang thừa số lượng cấp phó các phòng chuyên môn theo quy định.

Biên chế theo định mức quy định là 9.539 biên chế nhưng hiện TP.HCM mới đang có 11.185 biên chế, như vậy biên chế đang giao của cấp xã đang vượt 1.646 so với định mức.

Trong đó, 106 UBND cấp xã có số biên chế cán bộ, công chức khối chính quyền vượt so với định mức; chín UBND cấp xã có biên chế đạt định mức và 53 UBND cấp xã thiếu so với định mức.

Ngoài ra, hiện TP.HCM có 1.052 công chức đang bố trí thừa và 935 công chức đang thiếu tại 27 vị trí việc làm, chưa bao gồm một vị trí trợ lý ban chỉ huy quân sự.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, thông tin về Đề án. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trong bối cảnh đó, Đề án “Rà soát, sắp xếp và bố trí cán bộ, công chức, viên chức tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP” đã đưa ra năm nhóm giải pháp trọng tâm nhằm kiện toàn công tác sắp xếp, bố trí cán bộ.

Cụ thể, sắp xếp trong nội bộ cấp xã; sắp xếp từ UBND cấp xã thừa qua UBND cấp xã thiếu; rà soát, bố trí nhân sự giữa Đảng ủy, MTTQ Việt Nam cấp xã này với UBND cấp xã khác.

Cùng với đó, điều động, tăng cường, tiếp nhận công chức, viên chức từ các sở, ngành và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP đến nhận công tác tại UBND cấp xã còn khó khăn, thiếu công chức có chuyên môn. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, trang bị kỹ năng để đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trao đổi với lãnh đạo các phường, xã, đặc khu, bà Phạm Thị Thanh Hiền đề nghị địa phương chủ động phối hợp để công tác điều động, bố trí cán bộ được thực hiện tốt nhất, đảm bảo thực hiện đề án trong tháng 12.

Sau khi sắp xếp xong, TP.HCM sẽ thực hiện giao biên chế từ ngày 20-12 và thời điểm thực hiện biên chế mới là từ 1-1-2026. Dự kiến lộ trình thực hiện từ đây đến trước ngày 15-1-2026 sẽ hoàn tất.

“Cần thực hiện đề án này trên tinh thần quyết tâm, thành công chuyển được lực lượng công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu để làm sao phục vụ tốt nhất cho nhân dân TP” - Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh.