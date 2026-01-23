TP.HCM: Số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng có dấu hiệu giảm 23/01/2026 18:05

(PLO)- Những tuần đầu năm 2026, tình hình bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết và tay chân miệng trên địa bàn TP.HCM có dấu hiệu giảm số ca mắc.

Ngày 23-1, Sở Y tế TP.HCM cho biết trong những tuần đầu năm 2026, tình hình bệnh truyền nhiễm trên địa bàn TP.HCM đều có dấu hiệu hạ nhiệt; số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng tiếp tục giảm so với trung bình 4 tuần trước.

Trong tuần 3 năm 2026 (ngày 12 đến 18-1), TP.HCM ghi nhận 1.430 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, giảm 29% so với số ca trung bình của 4 tuần trước đó (2.013 ca).

Cùng thời gian này, số ca mắc tay chân miệng là 836 ca, giảm 19,8% so với trung bình 4 tuần trước.

Theo Sở Y tế, đây là tín hiệu tích cực ban đầu, cho thấy các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đang phát huy hiệu quả và tình hình dịch trên địa bàn TP đang được kiểm soát.

Trạm Y tế phường Tân Hưng phun hóa chất diệt muỗi phòng chống bệnh truyền nhiễm sốt xuất huyết. Ảnh: SYT

Kết quả này càng có ý nghĩa trong bối cảnh ngành y tế TP.HCM đang triển khai sắp xếp, tổ chức lại các trạm y tế phường, xã và giải thể các trung tâm y tế không có giường bệnh, nhưng vẫn bảo đảm công tác y tế dự phòng và phòng, chống dịch được duy trì liên tục, ổn định và thông suốt.

Tuy nhiên, ngành y tế TP nhận định dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp, nhất là trong điều kiện thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh và hoạt động sinh hoạt, học tập của người dân diễn ra bình thường trở lại.

Do đó, TP tiếp tục theo dõi sát diễn biến dịch, tăng cường giám sát, xử lý ổ dịch và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm chủ động kiểm soát dịch bệnh, không để bùng phát trở lại.

Bệnh nhân điều trị bệnh truyền nhiễm sốt xuất huyết tại bệnh viện ở TP.HCM. Ảnh: BVCC

Trước đó, trong 2 tháng cuối năm 2025, hệ thống giám sát dịch bệnh của TP ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng có xu hướng giảm chậm hơn so với cùng kỳ các năm trước. Trên cơ sở đánh giá nguy cơ, Sở Y tế đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp can thiệp y tế công cộng, tập trung vào các địa bàn có nguy cơ cao.

Đối với bệnh sốt xuất huyết, Sở Y tế đã ban hành kế hoạch về phun hóa chất diện rộng nhằm kiểm soát bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn TP.HCM.

Theo kế hoạch, các trạm y tế phường, xã tăng cường giám sát ca bệnh, khoanh vùng và xử lý triệt để ổ dịch; tổ chức phun hóa chất diện rộng tại các khu phố, ấp có từ 3 ổ dịch trở lên trong vòng 14 ngày.

Kết quả từ ngày 29-12-2025 đến ngày 18-1-2026, toàn TP đã triển khai 7 đợt xử lý ổ dịch trên diện rộng, xử lý 855 ổ dịch sốt xuất huyết. Các hoạt động được thực hiện đúng quy trình, kỹ thuật; người dân tại khu vực triển khai hợp tác tích cực, qua đó góp phần làm giảm số ca mắc theo tuần.

Đối với bệnh tay chân miệng, ngành y tế tiếp tục duy trì các biện pháp giám sát, truyền thông và kiểm tra tại cộng đồng, đặc biệt là tại các cơ sở giáo dục. Công tác phát hiện sớm và xử lý kịp thời các nguy cơ phát sinh ổ dịch được tăng cường nhằm hạn chế lây lan trong cộng đồng. Các hoạt động này sẽ tiếp tục được thực hiện thường xuyên, liên tục, phù hợp với diễn biến thực tế của dịch bệnh.

Trong năm 2026, phòng, chống dịch bệnh tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành y tế và của toàn xã hội. Trong bối cảnh hệ thống y tế cơ sở được sắp xếp, kiện toàn theo mô hình mới, Sở Y tế yêu cầu các địa phương khẩn trương ổn định tổ chức, nhân sự và trang thiết bị tại các trạm y tế, bảo đảm sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh trên địa bàn.

Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo người dân không chủ quan, tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết theo khuyến cáo của ngành y tế.

Trong thời gian tới, ngành y tế TP sẽ duy trì giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương chủ động triển khai kịp thời các biện pháp phù hợp với tình hình thực tế, nhằm bảo vệ sức khỏe người dân TP.