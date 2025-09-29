TP.HCM thu phí 0 đồng với 5 loại lệ phí qua dịch vụ công trực tuyến 29/09/2025 11:41

(PLO)- Tại TP.HCM, thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến bằng 0 đồng đối với năm loại lệ phí, gồm: Hộ tịch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng, đăng ký kinh doanh...

Tại kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa X, sáng 29-9, đại biểu HĐND đã thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên toàn bộ địa giới hành chính của TP.HCM (mới).

Đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết qua app. Ảnh: THUẬN VĂN

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Thọ đã trình tờ trình về quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên toàn bộ địa giới hành chính của TP.HCM (mới).

Người dân đến làm thủ tục tại một Trung tâm phục vụ hành chính công trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: PLO

Theo đó, tại TP.HCM, mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến bằng 0 đồng đối với năm loại lệ phí theo thẩm quyền của HĐND, gồm:

Lệ phí hộ tịch; lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lệ phí cấp giấy phép xây dựng; lệ phí đăng ký kinh doanh

Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn (trừ những đối tượng được miễn thu lệ phí theo quy định của pháp luật); các cơ quan, tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp lệ phí.

Nghị quyết không quy định về thời điểm hết hiệu lực.