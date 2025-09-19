TP.HCM: Triệt phá đường dây buôn lậu kê khai sai giá trị, bắt giữ 5 đối tượng 19/09/2025 19:31

(PLO)- Lợi dụng chính sách thông thoáng trong khai báo hải quan điện tử, một nhóm người đã lập công ty “ma” để nhập lậu hàng hóa có quy mô lớn từ Trung Quốc vừa bị Công an TP.HCM triệt phá.

Ngày 19-9, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án buôn lậu có quy mô lớn, bắt giữ 5 đối tượng liên quan.

TP.HCM: Triệt phá đường dây buôn lậu quy mô lớn, bắt giữ 5 đối tượng.

Thông tin ban đầu, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, PC03 đã xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu do Lo Kok (53 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu.

Lo Kok bị xác định đã núp bóng pháp nhân Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại nội thất Khang Minh, do người khác đứng tên, để thực hiện hành vi buôn lậu.

Lo Kok (53 tuổi, ngụ TP.HCM) tại cơ quan công an.

Đầu tháng 9-2025, nhóm đối tượng này làm thủ tục nhập khẩu ba container hàng hóa từ Trung Quốc về qua cảng Cát Lái (TP.Thủ Đức cũ).

Dù trị giá thực tế của lô hàng lên đến nhiều tỉ đồng, các đối tượng lại khai báo hải quan không đúng sự thật, kê khai thiếu số lượng, khai sai giá trị và sử dụng chứng từ giả (invoice, packing list) để hợp thức hóa hồ sơ, nhằm trốn thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước.

Từ các tài liệu trinh sát thu thập được, lực lượng Công an TP.HCM đã triển khai đồng loạt nhiều mũi công tác, tiến hành khám xét các container, kho hàng tại TP.HCM, Tây Ninh và trụ sở công ty. Qua đó, thu giữ toàn bộ hàng hóa nhập lậu cùng nhiều tài liệu, dữ liệu quan trọng phục vụ công tác điều tra.

Nhóm bị can trong đường dây buôn lậu có quy mô lớn vừa bị Công an TP.HCM triệt phá.

Ngày 19-9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam năm đối tượng, gồm: Lo Kok (53 tuổi); Trình Thị Kim Ngọc (43 tuổi); Lê Đức Phước (50 tuổi); Lê Thị Ngọc Thủy (31 tuổi) và Phạm Ngọc Hảo (40 tuổi)

Các bị can bị điều tra về hành vi buôn lậu.

Vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng.