TP.HCM xử lý nghiêm xe hợp đồng trá hình 08/10/2025 07:57

(PLO) - Sở Xây dựng vừa có văn bản gửi Công an TP.HCM, UBND các phường, xã, đặc khu đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát và xử phạt nghiêm những vi phạm hành chính trong lĩnh vực vận tải, trong đó có tình trạng xe hợp đồng trá hình.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, trước thực trạng xe khách hợp đồng trá hình ngang nhiên bán vé, gom khách lẻ tại các văn phòng, gây mất trật tự an toàn giao thông, Sở đã có văn bản gửi Công an TP.HCM, các phường, xã, đặc khu, yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và xử phạt nghiêm vi phạm hành chính trong lĩnh vực vận tải.

Trong đó, Sở đề nghị các đơn vị cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, tăng cường bảo đảm trật tự hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng xe ô tô và tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trong tình hình mới.

TP.HCM sẽ xử lý xe hợp đồng trá hình để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Ảnh minh họa: ĐT

Các địa phương được giao chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động tại bến bãi, điểm đón, trả khách trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý; kiên quyết xử lý dứt điểm các bãi trông giữ phương tiện, bãi đỗ xe tạm có tổ chức đón trả khách không đúng quy định trên địa bàn.

Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) cũng yêu cầu tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyến” trên địa bàn địa phương.

Vì vậy, Sở Xây dựng đề nghị Công an TP quan tâm chỉ đạo Phòng CSGT, Công an phường - xã - đặc khu tăng cường xử lý vi phạm như: tình trạng phương tiện dừng, đỗ; đón, trả khách không đúng quy định; kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng không thực hiện đúng quy định về đón, trả khách tại trụ sở chính, tại một địa điểm cố định khác do đơn vị kinh doanh vận tải thuê; không chạy đúng tuyến đường, lịch trình, hành trình vận tải quy định;….

Bên cạnh đó là đẩy mạnh công tác xử phạt vi phạm hành chính qua dữ liệu hình ảnh từ hệ thống camera giám sát giao thông tại các tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng đón, trả khách không đúng quy định,…

Các đơn vị cần thông tin kết quả xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ đến Sở Xây dựng đối với trường hợp áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng phù hiệu (nếu có) để phối hợp xử lý vi phạm các bước tiếp theo quy định tại Nghị định số 158/2024 của Chính phủ.

Ngoài ra, đối với phù hiệu xe ô tô vận tải do Sở Xây dựng tỉnh/thành phố khác quản lý, cấp phù hiệu thì gửi thông tin đến Sở Xây dựng đó quản lý, cấp phù hiệu để phối hợp xử lý vi phạm kịp thời.

Sở Xây dựng TP đề nghị các địa phương tổ chức giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm như tình trạng phương tiện dừng, đỗ; đón, trả khách không đúng quy định; kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng không thực hiện đúng quy định về đón, trả khách tại trụ sở chính,...trên địa bàn quản lý theo quy định tại Nghị định số 100/2019 được sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2021 và Nghị định số 168 của Chính phủ.

Các đơn vị thông tin kết quả xử lý đến Sở Xây dựng đối với trường hợp áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng phù hiệu (nếu có) để phối hợp xử lý vi phạm các bước tiếp theo quy định tại Nghị định số 158/2024/NĐ-CP.

Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ, Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị phối hợp để khảo sát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo cấm dừng, đỗ xe và hệ thống camera giám sát giao thông tại tuyến đường, khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng phương tiện dừng, đỗ; đón, trả khách không đúng quy định;… Từ đó, để phục vụ công tác xử lý vi phạm hành chính qua hình ảnh.