Tranh luận tại ngày hội hướng nghiệp: Chọn công việc ổn định hay thử thách? 29/11/2025 14:14

(PLO)- Tại Ngày hội Hướng nghiệp Trường THPT Võ Trường Toản, TP.HCM các cựu học sinh nhiều thế hệ đã trở về giao lưu, mang đến những góc nhìn thực tế, kinh nghiệm trong việc chọn nghề.

Sáng 29-11, Trường THPT Võ Trường Toản (phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) tổ chức Ngày hội hướng nghiệp với chủ đề "Hướng đi sau tốt nghiệp THPT".

Bà Đỗ Thị Việt Phương, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Võ Trường Toản, tặng hoa các khách mời tham dự Ngày hội hướng nghiệp. Ảnh: NQ

Bà Đỗ Thị Việt Phương, Phó Hiệu trưởng, cho biết hai tuần trước, các học sinh đã gặp gỡ các trường đại học, cao đẳng để tìm hiểu về môi trường đào tạo. Hôm nay là cơ hội để các em lắng nghe, giao lưu với các cựu học sinh nhiều thế hệ, thành công ở nhiều lĩnh vực. Họ sẽ là những người truyền cảm hứng để các em khám phá bản thân và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp nhất.

Ba chữ T khi chọn nghề

Chị Lưu Hoàng Yến, Biên tập viên Trung tâm Truyền hình Việt Nam VTV tại TP.HCM, chia sẻ ba chữ T khi chọn nghề. Ảnh: NQ

Chị Lưu Hoàng Yến, Biên tập viên Trung tâm Truyền hình Việt Nam VTV tại TP.HCM, cho hay rất xúc động khi về trường cũ.

Chị Yến kể thời chị đi học, việc hướng nghiệp chưa được chú trọng, cơ hội tìm hiểu ngành nghề rất hạn chế. Vì thiếu thông tin, chị từng thi nhiều khối, nhiều trường khác nhau. Dù không học báo chí nhưng hiện tại chị lại làm báo, đây là một ngã rẽ mà chị không ngờ tới.

“Tôi mong qua buổi tư vấn hôm nay các em sẽ định hướng rõ ràng hơn để lựa chọn nghề ngay từ đầu, tránh lúng túng” - chị Yến nói.

Khi nói về chọn nghề, chị Yến nhấn mạnh đến ba chữ T.

Đầu tiên là thích: Các em cần biết mình thích điều gì, hứng thú với lĩnh vực nào. Đam mê là điểm khởi đầu.

Thứ hai là tài: Các em phải biết năng lực thật sự nằm ở lĩnh vực nào. Khi giỏi, các em sẽ tạo ra giá trị và thu nhập sẽ tự tìm đến.

Cuối cùng là tiền: Đam mê quan trọng, nhưng các em cần hiểu nghề nghiệp phải mang lại thu nhập đủ để nuôi sống bản thân và gia đình. Nếu sở thích không thể nuôi sống mình, rất khó để theo đuổi lâu dài.

“Tiền không phải tất cả, nhưng nó rất quan trọng. Các em hãy ghi nhớ ba chữ T này. Khi dung hòa được cả ba, cuộc sống sẽ dễ cân bằng hơn” - chị Yến chia sẻ.

Thạc sĩ Nguyễn Xuân Hiển, Phó Chánh văn phòng Đảng ủy phường Trung Mỹ Tây, chia sẻ tại ngày hội. Ảnh: NQ

Thạc sĩ Nguyễn Xuân Hiển, Phó Chánh văn phòng Đảng ủy phường Trung Mỹ Tây, đồng tình với “ba chữ T” chị Yến chia sẻ.

Anh Hiển nhấn mạnh thêm bốn yếu tố học sinh cần xem xét gồm đam mê cá nhân; Năng lực thực tế; khả năng tài chính trong quá trình học và sau khi tốt nghiệp; ý kiến từ người thân.

Anh cho rằng người trẻ đôi khi chưa nhìn thấy điểm mạnh của bản thân. Vì vậy, việc tham khảo ý kiến từ người có kinh nghiệm là cần thiết. Ngày hội hướng nghiệp chính là một nguồn thông tin quan trọng để học sinh có cơ sở định hướng chính xác hơn.

Đạo đức, thái độ là tiêu chí hàng đầu khi tuyển dụng

Anh Phạm Bá Tuyền, Giám đốc công ty Silvera Food (Hong Kong), Giám đốc mua hàng Silvera Food Việt Nam, nhấn mạnh yếu tố đạo đức của ứng viên trong quá trình tuyển dụng. Ảnh: NQ

Liên quan đến những kỹ năng cần thiết để được doanh nghiệp tuyển dụng, anh Phạm Bá Tuyền, Giám đốc công ty Silvera Food (Hong Kong), Giám đốc mua hàng Silvera Food Việt Nam, khẳng định tiêu chí quan trọng nhất không phải kỹ năng hay kinh nghiệm, mà là đạo đức và thái độ làm việc.

Theo anh, chuyên môn có thể được đào tạo tùy vị trí. Doanh nghiệp sẵn sàng cử nhân sự hướng dẫn. Tuy nhiên, thái độ thiếu trách nhiệm hoặc thiếu khiêm tốn là điều “khó khắc phục nhất” và là rào cản lớn khiến người trẻ không thể phát triển.

Anh Tuyền bày tỏ: “Đạo đức nghề nghiệp được hình thành từ những điều rất nhỏ: giúp đỡ bạn bè, tôn trọng thầy cô, biết lắng nghe người khác. Đây là nền tảng để mỗi cá nhân tồn tại và phát triển trong môi trường tập thể".

Tranh luận chọn môi trường ổn định hay thử thách?

Học sinh giao lưu với các khách mời tại Ngày hội hướng nghiệp. Ảnh: NQ

Trước câu hỏi nên chọn môi trường ổn định hay thử thách, anh Lê Văn Nam, giáo viên Trường THPT Trần Văn Giàu, cho rằng môi trường ổn định mang lại sự an toàn về công việc và thu nhập đều theo thời gian. Ngược lại, môi trường thử thách giúp người trẻ có cơ hội thăng tiến nhanh và tăng thu nhập mạnh, nhưng đi kèm áp lực cao.

Tuy nhiên, anh Nam nhấn mạnh: “Trong thử thách vẫn có sự ổn định và trong ổn định luôn tồn tại những thử thách. Quan trọng là mức độ phù hợp với tính cách và khả năng của mỗi người".

Anh Nam cũng cho rằng thực tế nhiều bạn trẻ không thật sự “được quyền chọn” ngay từ đầu. Ở giai đoạn mới ra trường, việc tìm được một công việc phù hợp đã là thành công lớn. Lựa chọn ổn định hay thử thách chỉ có thể đặt ra sau khi đã có việc làm.

Chị Nguyễn Thị Tầm Xuân, bác sĩ nội trú, chia sẻ với học sinh về những áp lực trong công việc. Ảnh: NQ

Còn chị Nguyễn Thị Tầm Xuân, bác sĩ nội trú, cho rằng lựa chọn môi trường làm việc còn phụ thuộc vào giai đoạn cuộc đời. Khi vừa tốt nghiệp, người trẻ có nhiều thời gian, chưa chịu áp lực gia đình nên phù hợp với môi trường mang tính thử thách.

“Làm việc trong môi trường áp lực giúp các em rèn kỹ năng xử lý tình huống và tích lũy kinh nghiệm. Sau này khi chuyển sang môi trường ổn định, các em sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và trân trọng giá trị của sự ổn định hơn” - chị chia sẻ.

Học sinh trải nghiệm các gian hàng tại ngày hội. Ảnh: NQ

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất vẫn là phù hợp với tính cách. Một người sợ máu không thể học ngành y; người sợ độ cao sẽ khó làm nghề xây dựng. Vì vậy, hiểu bản thân là bước đầu tiên trước khi chọn môi trường làm việc.