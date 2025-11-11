TP.HCM: Hơn 20.000 học sinh TP.HCM được tư vấn hướng nghiệp 11/11/2025 11:50

(PLO)- Ngày hội tuyển sinh, hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp sẽ được tổ chức tại 22 điểm trường, thu hút hơn 20.000 học sinh và phụ huynh tham gia.

Sáng 11-11, Tạp chí Giáo dục TP.HCM phối hợp với Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức lễ khai mạc ngày hội tuyển sinh, hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP.HCM năm 2025.

Hơn 20.000 học sinh có cơ hội trải nghiệm hướng nghiệp

Nghi thức khai mạc ngày hội tuyển sinh, hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp TP.HCM năm 2025. Ảnh: NQ

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đánh giá cao việc tổ chức ngày hội tuyển sinh, hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp trong những năm qua.

Ngày hội đã cung cấp nhiều thông tin chính thống, bổ ích, giúp định hướng nghề nghiệp cho học sinh sau THCS.

Những đóng góp này không chỉ là công sức của ban tổ chức, mà còn của nhiều giáo viên, chuyên gia đến từ Sở GD&ĐT, các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên. Mục đích trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng chọn ngành nghề phù hợp với bản thân và gia đình.

Ngày hội năm 2025 được tổ chức tại 22 điểm trường, thu hút hơn 20.000 học sinh và phụ huynh, cùng sự tham gia của hơn 60 cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Ngày hội hướng đến học sinh lớp 8 và 9, với sự tư vấn về hướng nghiệp, tâm lý, sức khỏe, thông tin thị trường lao động, đặc biệt là các ngành nghề trọng điểm, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

Mục tiêu của ngày hội là tạo cơ hội để học sinh trải nghiệm hướng nghiệp, tìm hiểu các ngành nghề tại các bàn tư vấn, và định hướng lộ trình học tập phù hợp.

Học sinh Trường THCS Trần Văn Ơn, phường Tân Định tại ngày hội. Ảnh: NQ

Sau THCS, học sinh có nhiều lựa chọn

Tại sự kiện, ông Đào Phi Trường, chuyên viên phòng Giáo dục thường xuyên - nghề nghiệp và Đại học chia sẻ sau khi tốt nghiệp THCS, các em sẽ có nhiều sự lựa chọn và hướng đi khác nhau.

Ông Đào Phi Trường, chuyên viên phòng Giáo dục thường xuyên - nghề nghiệp và Đại học, Sở GD&ĐT TP.HCM tại ngày hội. Ảnh: NQ

Nếu học sinh chọn theo hướng giáo dục phổ thông, các em sẽ học tại các trường THPT.

Ở TP.HCM, khu vực 1 có 117 trường THPT. Trong đó, có hai trường THPT chuyên là THPT Chuyên Lê Hồng Phong và THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa. Ngoài ra, còn có các trường năng khiếu thể dục thể thao và Trường Phổ thông năng khiếu trực thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Nếu chọn hướng giáo dục nghề nghiệp, các em sẽ có nhiều lựa chọn, như học tại các trường trung cấp, trường cao đẳng, hoặc các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp. Ở các trường này, các em sẽ được dạy vừa văn hóa, vừa nghề nghiệp.

Theo ông Trường, các em cần lưu ý lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, sở trường, sở thích. Xem xét nhu cầu nghề nghiệp trong 5–10 năm tới, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển và đánh giá tiềm năng kinh tế và sự phù hợp với truyền thống gia đình.

Tại lễ khai mạc, ban tổ chức bố trí nhiều không gian trải nghiệm, trưng bày mô hình, sản phẩm, thiết bị đào tạo đến từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giúp học sinh được tiếp cận thực tế, tìm hiểu trực quan và các lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.