Triều cường liên tục lập đỉnh, người dân Cần Thơ quay cuồng chống ngập 06/11/2025 20:28

(PLO)- Chiều 6-11, triều cường tại TP Cần Thơ đạt đỉnh 2,33m, vượt báo động III 0,33m, tiếp tục gây ngập nặng nhiều tuyến đường và khu vực dân cư.

Theo ghi nhận lúc 17 giờ 30 ngày 6-11, đỉnh triều tại TP Cần Thơ đạt mức 2,33m, vượt báo động III khoảng 0,33m. Trước đó, sáng cùng ngày, mực nước tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đo được là 2,35m, cao hơn báo động III khoảng 0,35m.

Đáng chú ý, ngày 23-10, đợt triều cường trước đã lập mốc lịch sử mới khi mực nước đạt 2,33m, vượt 0,06m so với kỷ lục năm 2022 (2,27m).

Đỉnh triều tại TP Cần Thơ chiều 6-11 đạt mức 2,33m, vượt báo động III khoảng 0,33m

Nước từ sông tràn lên đường phố cuồn cuộn

Chiều 6-11, dù mực nước có giảm nhẹ so với buổi sáng nhưng nhiều tuyến đường trung tâm TP Cần Thơ vẫn bị ngập sâu, đặc biệt tại khu vực bến Ninh Kiều. Nhiều hộ dân, cửa hàng kinh doanh phải dựng “tường chắn nước” bằng bao cát, tấm ván che chắn.

Một số nhà bị nước tràn vào phải dùng máy bơm liên tục để bơm nước ra.

Một số phụ huynh đưa con ra nghịch nước ở khu vực bến Ninh Kiều lúc triều cường dâng

Nước tràn vào cửa hàng, người dân phải dùng máy bơm ra

Chủ cửa hàng này cho biết nước bất ngờ dâng cao vào sáng cùng ngày khiến gia đình không kịp trở tay

Dù đã che chắn nhưng nước vẫn tràn vào nhà khiến người dân phải sử dụng thiết bị bơm nước ra

Người dân bất lực nhìn nước dâng cao

Nước từ sông tràn lên bờ ngập từ ngoài đường vào trong hẻm

Chủ phòng thuốc cho biết vị trí nước dâng cao lúc triều lập đỉnh

Tại khu vực bến Ninh Kiều, nước ngập tràn vỉa hè, du khách phải lội nước để di chuyển.

Nước ngập khiến việc di chuyển của cụ bà gặp nhiều khó khăn hơn

Du khách lội nước ở bến Ninh Kiều

Công nhân vệ sinh môi trường gặp khó khăn trong việc thu gom rác do nước ngập sâu, dòng chảy mạnh