Triều cường liên tục lập đỉnh, người dân Cần Thơ quay cuồng chống ngập
(PLO)- Chiều 6-11, triều cường tại TP Cần Thơ đạt đỉnh 2,33m, vượt báo động III 0,33m, tiếp tục gây ngập nặng nhiều tuyến đường và khu vực dân cư.
Theo ghi nhận lúc 17 giờ 30 ngày 6-11, đỉnh triều tại TP Cần Thơ đạt mức 2,33m, vượt báo động III khoảng 0,33m. Trước đó, sáng cùng ngày, mực nước tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đo được là 2,35m, cao hơn báo động III khoảng 0,35m.
Đáng chú ý, ngày 23-10, đợt triều cường trước đã lập mốc lịch sử mới khi mực nước đạt 2,33m, vượt 0,06m so với kỷ lục năm 2022 (2,27m).
Chiều 6-11, dù mực nước có giảm nhẹ so với buổi sáng nhưng nhiều tuyến đường trung tâm TP Cần Thơ vẫn bị ngập sâu, đặc biệt tại khu vực bến Ninh Kiều. Nhiều hộ dân, cửa hàng kinh doanh phải dựng “tường chắn nước” bằng bao cát, tấm ván che chắn.
Một số nhà bị nước tràn vào phải dùng máy bơm liên tục để bơm nước ra.
Tại khu vực bến Ninh Kiều, nước ngập tràn vỉa hè, du khách phải lội nước để di chuyển.