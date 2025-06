Trụ sở làm việc của 58 xã, phường mới ở Bình Định 12/06/2025 19:48

Ngày 12-6, Sở Nội vụ tỉnh Bình Định cho biết chủ tịch UBND tỉnh này đã thống nhất phương án bố trí trụ sở làm việc của 58 xã, phường mới.

UBND tỉnh Bình Định giao UBND các huyện, thị xã, thành phố được giao tổ chức tiếp nhận, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc theo đúng quy định.

Trụ sở phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, Bình Định.

Trụ sở của 58 xã, phường mới ở Bình Định được bố trí như sau:

Phường Quy Nhơn, trụ sở có trụ sở tại Thành ủy Quy Nhơn. Phường Quy Nhơn Đông, trụ sở Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh. Phường Quy Nhơn Tây, trụ sở phường Bùi Thị Xuân. Phường Quy Nhơn Nam, trụ sở phường Nguyễn Văn Cừ và công an phường, trạm y tế phường. Phường Quy Nhơn Bắc, trụ sở UBND phường, công an, trạm y tế phường Nhơn Phú. Xã Nhơn Châu, trụ sở xã Nhơn Châu.

Phường Bình Định, trụ sở Thị ủy, HĐND và UBND thị xã An Nhơn. Phường An Nhơn, trụ sở phường Đập Đá. Phường An Nhơn Đông, trụ sở phường Nhơn Hưng. Phường An Nhơn Nam, trụ sở phường Nhơn Hòa. Phường An Nhơn Bắc, trụ sở xã Nhơn Phong. Xã An Nhơn Tây, trụ sở xã Nhơn Lộc.

Phường Bồng Sơn, trụ sở Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Hoài Nhơn. Phường Hoài Nhơn, trụ sở chính phường Hoài Thanh Tây. Phường Tam Quan, trụ sở phường Tam Quan. Phường Hoài Nhơn Đông, trụ sở phường Hoài Hương. Phường Hoài Nhơn Tây, trụ sở phường Hoài Hảo. Phường Hoài Nhơn Nam, trụ sở chính phường Hoài Tân. Phường Hoài Nhơn Bắc, trụ sở phường Tam Quan Bắc.

Xã Phù Cát, trụ sở HĐND và UBND huyện Phù Cát. Xã Xuân An, trụ sở xã Cát Tường. Xã Ngô Mây, trụ sở chính xã Cát Hưng. Xã Cát Tiến, trụ sở thị trấn Cát Tiến. Xã Đề Gi, trụ sở thị trấn Cát Khánh. Xã Hoài Hội, trụ sở xã Cát Hanh. Xã Hội Sơn, trụ sở xã Cát Lâm.

Xã Phù Mỹ, trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phù Mỹ. Xã An Lương, trụ sở xã Mỹ Chánh. Xã Bình Dương, trụ sở thị trấn Bình Dương. Xã Phù Mỹ Đông, trụ sở xã Mỹ An. Xã Phù Mỹ Tây, trụ sở xã Mỹ Trinh. Xã Phù Mỹ Nam, trụ sở xã Mỹ Hiệp. Xã Phù Mỹ Bắc, trụ sở chính xã Mỹ Châu.

Xã Tuy Phước, trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tuy Phước. Xã Tuy Phước Đông, trụ sở xã Phước Sơn. Xã Tuy Phước Tây, trụ sở chính xã Phước An. Xã Tuy Phước Bắc, trụ sở xã Phước Quang.

Xã Tây Sơn, trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện Tây Sơn. Xã Bình Khê, trụ sở xã Tây Giang. Xã Bình Phú, trụ sở xã Bình Tường. Xã Bình Hiệp, trụ sở xã Bình Thuận. Xã Bình An, trụ sở xã Bình Hòa.

Xã Hoài Ân, trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Mặt trận đoàn thể huyện Hoài Ân. Xã Ân Tường, trụ sở xã Ân Hữu. Xã Kim Sơn, trụ sở xã Ân Nghĩa. Xã Vạn Đức, trụ sở xã Ân Thạnh. Xã Ân Hảo, trụ sở xã Ân Mỹ.

Xã Vân Canh, trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vân Canh. Xã Canh Vinh, trụ sở xã Canh Hiển. Xã Canh Liên, trụ sở xã Canh Liên.

Xã Vĩnh Thạnh, trụ sở HĐND, UBND huyện Vĩnh Thạnh. Xã Vĩnh Thịnh, trụ sở xã Vĩnh Hiệp. Xã Vĩnh Quang, trụ sở xã Vĩnh Quang và Trung tâm Văn hóa đa năng xã. Xã Vĩnh Sơn, trụ sở xã Vĩnh Sơn.

Xã An Lão, trụ sở HĐND, UBND huyện An Lão. Xã An Hòa, trụ sở xã An Hòa. Xã An Vinh, trụ sở xã An Dũng. Xã An Toàn, trụ sở xã An Toàn.