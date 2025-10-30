Trục xuất nghi phạm bị Interpol truy nã đỏ 30/10/2025 18:02

(PLO)- Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa trục xuất một công dân Kyrgyz bị Interpol ra lệnh truy nã đỏ.

Ngày 30-10, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành các thủ tục trục xuất đối với Omokeev Ulukbek (47 tuổi, quốc tịch Kyrgyz). Đây là nghi phạm bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol truy nã đỏ.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Omokeev Ulukbek bị Tổ chức Interpol truy nã năm 2021 vì đã cùng một số đồng phạm mua bán, vận chuyển số lượng lớn chất gây nghiện đến Đức.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa làm các thủ tục trục xuất Omokeev Ulukbek (thứ hai từ trái qua) ở cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Ảnh: XH

Tháng 6-2025, Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện Omokeev Ulukbek đang cư trú tại một căn hộ ở phường Bắc Nha Trang.

Qua kiểm tra hành chính việc khai báo tạm trú đối với người nước ngoài tại cơ sở lưu trú nơi Omokeev Ulukbek ở, lực lượng công an phát hiện người này sử dụng thị thực điện tử để nhập cảnh, hoạt động, có dấu hiệu khai không đúng sự thật để được cấp thị thực nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Omokeev Ulukbek về hành vi trên; đồng thời áp dụng hình thức phạt bổ sung là trục xuất.