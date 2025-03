Trung tướng Lê Hồng Nam chia sẻ về thành tựu của Công an TP.HCM sau 50 năm thống nhất 25/03/2025 15:35

Ngày 25-3, tại hội thảo khoa học TP.HCM thành tựu 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, đã chia sẻ về thành tựu của Công an TP.HCM trong 50 năm phấn đấu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển TP.

Tội phạm đường phố được kéo giảm sâu

Theo Trung tướng Lê Hồng Nam, từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới đến nay, TP.HCM luôn là địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đây cũng là nơi các thế lực thù địch, người cực đoan chống đối tập trung chống phá.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, thông tin về thành tựu 50 năm của ngành. Ảnh: THUẬN VĂN

Dù vậy, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP cũng như sự ủng hộ tích cực của người dân, Công an TP.HCM đã tập trung lực lượng liên tục tấn công, đấu tranh, phá rã hàng ngàn tổ chức nhen nhóm phản động, chính trị đối lập. Qua đó, truy bắt nhiều kẻ đầu sỏ nguy hiểm, làm thất bại âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Ông Nam nhấn mạnh Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, tình hình tội phạm đã được kiềm chế và kéo giảm.

“Tính riêng từ năm 2014 đến nay, số vụ phạm pháp hình sự đã giảm sâu, nhất là tội phạm đường phố giảm rất sâu, rất nhiều ngày rồi không có các vụ cướp giật trên đường phố” – Trung tướng Lê Hồng Nam dẫn chứng và cho biết tội phạm tín dụng đen, cho vay lãi nặng hoạt động trên không gian mạng, tội phạm có yếu tố nước ngoài, cờ bạc, mại dâm... cũng được kéo giảm sâu.

Đối với đấu tranh phòng chống ma túy, Công an TP.HCM đã ghi dấu ấn với nhiều chiến công, triệt phá nhiều đường dây lớn, nguy hiểm. Trong đó, có các đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài; triệt phá kịp thời hoạt động điều chế, chiết xuất tiền chất ma túy, sản xuất ma túy trên địa bàn.

“Qua công tác đấu tranh, chúng tôi triệt phá hai tổ chức như vậy. Đến nay, không có việc điều chế ma túy trên TP” – ông Nam nói và khẳng định Công an TP.HCM xử lý kiên quyết, triệt phá kịp thời tội phạm này.

Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Trung tướng Lê Hồng Nam nhìn nhận đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét, tai nạn giao thông được kiềm chế và kéo giảm trên các mặt (số vụ giảm 8,8%, số người chết giảm 0,3% và số người bị thương giảm 14,8%).

Trong 10 năm qua, lực lượng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã trực tiếp tham gia 1.692 vụ và cứu được 692 người trong các đám cháy, thiên tai, hỏa hoạn; tìm kiếm được 527 thi thể và đưa 1.788 người dân đánh bão an toàn. Công an TP.HCM tổ chức một đoàn cán bộ, chiến sĩ cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Lá chắn thép trong phòng chống dịch

Đáng chú ý, Công an TP.HCM đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép trong phòng, chống dịch COVID-19, góp phần khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

Trung tướng Lê Hồng Nam khẳng định Công an TP chủ động đề xuất nhiều giải pháp, biện pháp, mô hình trong phòng, chống dịch thích ứng với từng giai đoạn diễn biến của dịch. Chủ động triển khai các chốt kiểm soát lưu thông nhằm kiểm soát dịch bệnh; đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, xứng danh là “lá chắn thép" trong phòng chống dịch và là “thanh bảo kiếm” trong đảm bảo an ninh trật tự ở thời điểm chống dịch.

Giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh trước mắt đơn vị sẽ tập trung bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng và các sự kiện quan trọng của đất nước, của TP. Giữ vững môi trường an ninh, an toàn, trật tự, kỷ cương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, không để bị động, bị bất ngờ trong mọi tình huống.

Tiếp tục kiềm chế và kéo giảm tội phạm, thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội an toàn, không tội phạm, không ma túy và đảm bảo an toàn giao thông.

Ngoài ra, còn tập trung điều tra các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đi đôi với tham mưu khắc phục các sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước, tạo môi trường an ninh, an toàn để mọi cá nhân, doanh nghiệp phát triển bình đẳng trong khuôn khổ luật pháp.

Tư lệnh ngành Công an TP.HCM nhấn mạnh sẽ tiếp tục đi đầu trong kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng nâng cao trình độ cho cán bộ đảm bảo đủ khả năng tác chiến, đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng…