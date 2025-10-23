Trượt ngã vào hông xe đầu kéo, cô gái tử vong 23/10/2025 14:54

(PLO)- Cô gái 23 tuổi chạy xe máy trên đường Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo, TP.HCM được cho là trượt ngã vào hông xe đầu kéo chở thép cuộn, tử vong tại chỗ.

Gần 13 giờ ngày 23-10, Công an phường Tân Tạo phối hợp Công an TP.HCM hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy, xảy ra trước nhà số 92C đường Trần Đại Nghĩa khiến cô gái tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, xe đầu kéo biển số 61C-313... chở thép cuộn lưu thông trên đường Trần Đại Nghĩa, hướng ra đường Võ Trần Chí. Khi đến vị trí trên, xe máy biển số 62K1-196... do chị HTTN (23 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh) điều khiển chạy cùng chiều được cho là bất ngờ trượt ngã vào hông xe đầu kéo.

Vụ tai nạn trên đường Trần Đại Nghĩa khiến cô gái tử vong. Ảnh: HT

Cú va chạm khiến chị N tử vong tại chỗ. Thời điểm này, một người đàn ông điều khiển xe máy đi phía sau hoảng hốt thắng gấp, trượt ngã sang làn bên cạnh. Rất may, tài xế xe tải chạy ngay sau đó kịp thời xử lý, thắng gấp nên người đàn ông thoát nạn, tự dựng xe rời đi.

Lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, phân luồng từ xa và hạn chế xe container, xe tải lớn di chuyển qua khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Người dân địa phương cho biết, đường Trần Đại Nghĩa có mặt đường hẹp nhưng lưu lượng phương tiện, đặc biệt là xe tải và container, lưu thông rất đông.

Hiện trường vụ tai nạn đã được cơ quan chức năng xử lý xong. Ảnh: HT

Nhiều người điều khiển xe máy thường đi sát hông các phương tiện lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khi xảy ra tình huống bất ngờ.

Đến chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác giám định, giao thông qua khu vực đã trở lại bình thường.