Truyền thông Iran dẫn nguồn phái đoàn Iran: Mỹ đòi hỏi quá mức và phi lý khi đàm phán 12/04/2026 09:52

(PLO)- Truyền thông Iran dẫn nguồn tin từ phái đoàn đàm phán Iran nói rằng Mỹ đưa yêu sách quá mức và phi lý trong cuộc đàm phán tại Pakistan, khiến đàm phán bế tắc.

Ngày 12-4, hãng thông tấn Fars dẫn lời một nguồn tin thân cận với phái đoàn Iran rằng Mỹ đã tìm cách đòi hỏi “thông qua đàm phán mọi thứ mà họ không thể đạt được bằng chiến tranh”.

Nguồn tin này nói thêm rằng “Iran không chấp nhận các điều kiện đầy tham vọng mà Mỹ đưa ra liên quan đến eo biển Hormuz, chương trình năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và một số vấn đề khác”.

Fars cho biết triển vọng đạt được thỏa thuận phụ thuộc vào việc Mỹ có thay đổi những “yêu sách phi lý” hay không, đồng thời nhấn mạnh eo biển Hormuz là một trong nhiều vấn đề gây tranh cãi vẫn chưa được giải quyết.

Phái đoàn Iran tại cuộc đàm phán ở Islamabad (Pakistan). Ảnh: PRESS TV

Một nguồn tin khác thân cận với đoàn đàm phán Iran nói với phóng viên Fars tại Pakistan rằng phía Mỹ “đã tìm cớ để rời bàn đàm phán”.

Nguồn tin này nhận định Washington dường như cần tiến trình đàm phán nhằm cứu vãn hình ảnh đã bị tổn hại trên trường quốc tế. Theo nguồn tin, phái đoàn đàm phán Iran “đã bảo vệ các thành quả đạt được trên thực địa với tư cách là đại diện của nhân dân”.

Theo Fars, các chuyên gia của hai bên hiện đang làm việc để tìm tiếng nói chung, trong khi “phía trung gian Pakistan đang nỗ lực tháo gỡ bất đồng và thu hẹp khác biệt quan điểm”.

Hãng tin này cho biết thêm cả hai đoàn đàm phán đã tạm thời rút về để tham vấn với các nhóm chuyên gia của mình về những dự thảo văn bản đề xuất, và các cuộc thảo luận sẽ được nối lại sau khi các bản dự thảo hoàn tất. Tuy nhiên, cũng có nguồn tin của Fars nói rằng Iran chưa có kế hoạch cho vòng đàm phán tiếp theo.

Bên cạnh đó, đài Press TV của Iran đưa tin các cuộc đàm phán tại Islamabad đã kết thúc sau khi những “đòi hỏi quá mức” từ phía Mỹ khiến hai bên không thể đạt được một khuôn khổ thỏa thuận. Thông tin tương tự cũng được nhiều hãng tin khu vực dẫn lại hôm 12-4.

Theo Press TV, “nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm eo biển Hormuz, quyền về hạt nhân và một số nội dung khác, đã nằm trong số những điểm gây tranh cãi” giữa hai bên.

Phái đoàn Iran chưa chính thức ra tuyên bố sau cuộc đàm phán với Mỹ tại Pakistan.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baqaei viết trên mạng xã hội X rằng đây là “một ngày dài và bận rộn đối với phái đoàn Iran tại Islamabad”, khi “nhiều thông điệp và văn bản đã được trao đổi giữa hai bên”.

Ông cho biết các cuộc thảo luận đã diễn ra về nhiều khía cạnh của những chủ đề đàm phán chính, bao gồm eo biển Hormuz, vấn đề hạt nhân, bồi thường chiến tranh, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, cũng như chấm dứt hoàn toàn chiến sự nhằm vào Iran và trong khu vực.